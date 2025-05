Jól megy a bankszektornak, de ezt el is lehet rontani – Mit látnak most a bankvezérek?

A bankvezérek kerekasztal-beszélgetésében elhangzottak szerint a hitelpiac felemás: a vállalati hitelezés nem lesz az idei év erőssége, ellenben a lakossági hitelezés megnyugtatóan teljesít, és a növekedés üteme fenntartható. A különadók azonban gyengítik a szektor versenyképességét, jelenleg a bankszektor adóterhelése jóval meghaladja más szektorokét.

A bankvezérek kerekasztalán hat hazai bank vezetői vettek részt. Zolnai György, a Raiffeisen vezérigazgatója szerint az NHP kezdete óta sok hitellel lett „teletömve” a szektor, így a vállalatok egyrészt hozzászoktak az alacsony kamatokhoz, másrészt bőséges likviditással rendelkeznek. A bankok a segítségnyújtásból is kiveszik a részüket, erre jó példa a moratórium, ezenkívül sok különadót is befizetnek, amelyekből költségvetési támogatás nyújtható. Arra is felhívta a figyelmet, hogy ugyan jól működik a bankszektor, de nagyon el is lehet rontani. Véleménye szerint ma egyik banknak sincsenek különösebben optimista várakozásai.

Egerszegi Ádám, az MBH általános vezérigazgató-helyettese úgy véli, a vállalati hitelezési volumen a múltban is elmaradt a várakozásoktól, és az idei kilátások sem rózsásak. A külső környezet bizonytalanságai (például a német autóipar helyzete) most visszafogja az aktivitást, emiatt gyengék a beruházási számok. Egerszegi megjegyezte, hogy a bankok által fizetendő sok különadó egy idő után a versenyképesség rovására mehet.

Berta Adrienn, az EXIM vezérigazgatója rámutatott, hogy a Demján Sándor program jelenleg is zajlik, a meghirdetett keretek gyorsan elfogynak, ez a forrás például ingatlan-fejlesztésekhez tud besegíteni finanszírozási oldalról. A beruházási hitelek terén a kereskedelmi bankok remek munkát végeznek, de lassabb a piac, mint például korábban a Baross Gábor program idején volt.

Hegedüs Éva, a Gránit elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy az Európai Unióban a vállalati hitelállomány a GDP arányában 60% feletti, míg Magyarországon 17%-ra tehető, hiszen alig 30 éve kezdődött a piacgazdasági átmenet. Véleménye szerint alacsonyabb kamatkörnyezetre és inflációra, nagyobb növekedésre és üzleti bizalomra lenne szükség az előrelépéshez. Fontos, hogy legyenek célzott programok, ezek jelenleg léteznek.

Király Andrea, a K&H lakossági banki üzletág vezetője elmondta, hogy tapasztalatuk szerint a vállalatok türelmesek, a mostani helyzetben nem szívesen hoznak hosszú távú döntéseket, inkább refinanszírozásra van igény, illetve kisebb beruházások történnek.

A vállalati szegmenshez képest egészen máshogyan néz ki a lakossági hitelpiac: Becsei András, az OTP vezérigazgató-helyettese szerint fenntartható a dübörgő lakossági hitelezés, valójában a 2023-as szint volt rendkívül alacsony. Tavaly a lakáshitelezés volumene elérte az 1350 milliárdot, idén 1600 milliárd forint a várakozás, a számokból kiolvasható nagy növekedés valójában a normál szintre visszatérést jelenti. Sőt, elmondása szerint még most is alacsonynak mondható a GDP-arányos hitelpenetráció. A kockázatok szempontjából kedvező körülmény, hogy a hosszú időre fixált kamatozású hitelek a jellemzőek. Becsei hozzátette, hogy a bankszektor egyedi tételekkel korrigált tőkearányos jövedelmezősége az elmúlt két évben 11% volt, ez a többi iparághoz képest nem kirívó eredmény.

Egész napos tudósításunk itt olvasható a Portfolio Hitelezés 2025 konferenciájáról:

Kapcsolódó cikkünk 2025. 05. 22. A magyar gazdaságpolitika két legfontosabb irányítójával indult el a Hitelezés 2025 konferencia

