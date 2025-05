Devizahiteles ügy: az Európai Bíróság ítélete önmagáért beszél

Az Európai Unió Bíróságának C-630/23 ítélete kapcsán a magyar állam szervei, egyes bankok, jogi képviselői és a sajtó az EUMSz 169. cikke (A fogyasztói érdekek érvényesülésének előmozdítása és a fogyasztóvédelem magas szintjének biztosítása érdekében az Unió hozzájárul a fogyasztók egészségének, biztonságának és gazdasági érdekeinek védelméhez, valamint a tájékoztatáshoz, oktatáshoz és az érdekeik védelmét célzó önszerveződéshez való jogaik megerősítéséhez) súlyos megsértésével, szándékosan félretájékoztatják a fogyasztókat és az állampolgárokat.

A Bíróság ítélete egy teljes évtizeden keresztül tartó ítélkezési gyakorlat fejlesztés eddigi legutolsó határozata, mely egyértelműen kimondta, hogy a magyar bíróságok eddigi ítélkezési gyakorlata uniós jogot sért, így eltiltja őket attól, hogy fenntartsák azt.

A Portfolio oldalon 2025.05.15-én megjelent cikkben az OTP Bankot különböző perekben képviselő két ügyvéd, dr. Lendvai András és dr. Kálmán Ákos, tettek félrevezető kijelentéseket annak érdekében, hogy az általuk képviselt szervezetet felmentsék a jogkövetkezmények alól. A két ügyvéd már a C-932/19 alatti ügyben is az OTP képviseletét látták el, így a Bíróság akkori ítéletéből megtudták, hogy az MNB árfolyam behelyettesítése nem felel meg az irányelv azon előírásának, hogy a tisztességtelen feltételt be lehessen helyettesíteni a fogyasztó akaratával szemben. Ennek ellenére az OTP a döntés közzététele óta következetesen tagadja az EUB ítéletének hatályát. Ez annyit tesz, hogy a Bíróság határozata minden olyan megegyező vagy hasonló ügyben alkalmazandó az EU összes tagállamában, ahol az irányelvet azért kell alkalmazni, mert a devizában kirótt pénztartozást vételi- és eladási árfolyamok alkalmazásával számítják ki. Ugyanis ez a feltétel még a magyar jogalkotó rendelkezése szerint is semmis. A Bíróság a 2014-es Kásler-ügy óta folyamatosan azt vezeti le, hogy a fogyasztót meg kell egy jogvitában kérdezni, igényel-e utólagosan valamilyen beavatkozást a szerződésébe, hogy ne kelljen egyösszegben visszafizetni a kapott tőkét, vagy nem. Ha a fogyasztó azt mondja, hogy tiltakozik a beavatkozás ellen (MNB árfolyam alkalmazása), akkor kinyilvánított akarata ügydöntő. Az OTP és a magyar bíróságok soha, egyetlen esetben sem vették figyelembe a fogyasztók nyilatkozatát, érdemét tekintve kifejezetten elzárták őket akaratuk kifejezésétől.

Az EUB C-630/23 ítélet hatálya tehát az OTP Csoport tagjaira is kiterjed. Ezen túl az uniós jogot sérti az, ha egy ügyvéd, bíró, bankár, bárki, utólagosan értelmezgeti, magyarázza a Bíróság ítéletét, hiszen azt az EUMSz 267. cikke és a hozzá tartozó EUB gyakorlat megtiltja. Ennél fogva az ítélet tárgya nem a magyar bíróság előtti per eldöntése, hanem a 93/13 irányelv azon szabályának értelmezése, hogy lehetséges-e utólagosan egy nemzeti normával felváltani a tisztességtelen feltételt, vagy sem. A Bíróság döntése világos: nem lehet ilyet tenni, így a DH törvények kiigazító rendszere a fogyasztói szerződések tartalmára nem gyakorolhat hatást. Azon túl pedig az EUB kifejtette, hogy a visszatartó erő alkalmazásával a tisztességtelen hitelezőket meg kell fosztani a kamatok, költségek, járulékok beszedésének lehetőségétől, ugyanis a szerződés érvénytelenségének ténye még nem a szankció, melyet az irányelv előír. Pont ezért, a devizás ügyekben érintett fogyasztók nem „ingyen kölcsönt” kaptak, hanem ezek a szerződések érvénytelenek, melyeket nem lehet úgy orvosolni, ahogyan abban a magyar törvényhozó hatalom, végrehajtó hatalom és az igazságszolgáltatás hatalmi ágai az uniós jogot megsértve állapodtak meg.

A két ügyvéd nyilvánvaló célja azon jogi felelősség elfedése, hogy a Bíróság C-35/22 Cajasur-ítélet alapján a tisztességtelen hitelezők és engedményeseik objektív kötelezettsége az, hogy soron kívül felvegyék ügyfeleikkel a kapcsolatot és bírósági út igénybevétele nélkül automatikusan tegyenek meg mindent a jogsértő állapot megszüntetéséért.

Az OTP és a többi tisztességtelenül eljáró bank azonban semmilyen EUB ítéletet nem kíván végrehajtani, ugyanis valótlanul azt állították, hogy a vételi- és eladási árfolyamok alkalmazásának tisztességtelensége miatti semmisséget a magyar jogalkotó által rendelten már orvosolták. Azt állítják a perekben és mindenhol máshol, hogy van olyan EUB ítélet, mely kimondta, a magyar DH törvények megoldása megfelel az uniós jognak, csakhogy ilyen ítélet soha nem létezett és a két ügyvéd a magyar bíróságok felhívására se tud ilyen ítéletet megjelölni.

A C-630/23 ítélet tehát nem az úgynevezett árfolyamkockázati tájékoztatással kapcsolatos, hanem az eredendő semmisséggel, mely a DH jogszabályok törvényi vélelmeiből fakad. A vélelem azt jelenti, utólagosan nem lehet a semmisséget vita tárgyává tenni.

Ha tehát a vételi- és eladási árfolyam alkalmazása tisztességtelen, illetve az egyoldalú szerződésmódosítás jogának kikötése és alkalmazása is az, akkor e feltételek kiesése – még a magyar Kúria álláspontja szerint is – az egész szerződés semmisségét okozza. Az OTP a peres eljárásokban azonban azt állítja – a szerződés csak részben semmis, melyet orvosolt a DH törvény kiigazító rendszere, ezzel azonban az ügyvédek és a bank semmibe veszi a rPtk. 239.§ (2) bekezdésében foglalt tilalmat is, mely a 93/13 irányelv 6. cikk (1) bekezdésének átültetését jelenti, mely szerint részleges semmisség esetében semmilyen behelyettesítésnek nincsen helye, a szerződés a maradék tartalom szerint kell teljesíteni. Csakhogy az meg lehetetlen.

A Bíróság ítélkezési gyakorlata elvetette az érvénytelen szerződések érvényessé nyilvánításának lehetőségét (MNB árfolyam behelyettesítése), azonban erre több más EUB Ítélet is vonatkozik, tehát ez a Bíróság zárt, összefüggő ítélkezési gyakorlata.

A két ügyvéd nem volt jogosult félremagyarázni az EUB ítéletét, és annak szövegéhez hűen kellett volna ragaszkodni.

A penzcentrum.hu oldalon, 2025.05.14-én publikált egy másik ügyvéd, dr. Szabó Bianka Ilona az ügy kapcsán, és ez a véleménycikk is számos tárgyi tévedést tartalmaz, mely objektív módon minősül uniós jogot sértőnek.

Az ügyvéd állításával ellentétben az EUB döntése azon alapul, hogy maga a kérdést előterjesztő magyar Kúria is a szerződések teljes semmisségéből indul ki.

Az EUB már több ítéletében – kezdve a Kásler-ítéleten keresztül a lengyel Dziubak-ítéletig – deklarálta, hogy a vételi- és eladási árfolyamok alkalmazása (indexálási mechanizmus) kiesésével a szerződések alapvető jellege annyira megváltozik, hogy arra az eredeti felek szerződéskötési akarata nem irányult, így a tisztességtelen feltételektől megfosztott tartalom sérti a felek szerződéskötési szabadságának elvét. Ráadásul az ilyen megváltoztatott tartalom hatályban tartása lehetetlen és tilalmazott. Ennél fogva a cikk szerzője egyszerűen valótlant állított, ugyanis az EUB ítélete utalt az ítélkezési gyakorlatra, legfeljebb a szerző azt nem ismerte.

A szerződések semmissége egy olyan úgynevezett jogi tény, mely a magyar jogalkotó törvényi szabályozásán alapul, így e jogkérdésben semmilyen bizonyításnak nincsen helye. A magyar bíróságok hivatalból kötelesek alkalmazni az EUB összes olyan ítéletét, mely hasonló ügyben keletkezett. Az EUB ítélete nem ad perújításra alapot, ellenben azon összes magyar bírósági ítélet, mely nem vette figyelembe az uniós jogot, olyannak tekinthető, mintha nem is lett volna (ítélt dolog hatályának hiánya), és a fogyasztók korlátozás nélkül indíthatnak újra pereket, ahol kérheti a perbíróságok jogvédelmét a tisztességtelen hitelezőkkel szemben.

Igen népszerűen hangoztatott kifogás az EUB ítéletével szemben, hogy azt még a magyar Kúriának értelmezni kell. Az uniós alapszerződések szerint ilyenre nincsen lehetőség. A Kúria köteles megsemmisíteni minden olyan jogegységi határozatát, mely nem felel meg a C-630/23 ítéletben foglaltaknak, és ez vonatkozik az úgynevezett precedens jellegű határozataira is. A Kúria az EUB ítéletét szó szerint köteles alkalmazni, és semmilyen mérlegelési lehetősége nincsen.

Végezetül ki kell jelentenem: a fentiek nem az én véleményemet jelentik, hanem az EUB sok tucat ítéletének tartalmát, melyeket én magam sem értelmezhetek, hanem azok tartalmát közvetíthetem bármilyen változtatás nélkül. Mivel azonban az EUB-ítéletek megértése komoly szakmai tudást igényel, nem várható el a laikus elemektől azok következetes alkalmazása, így beszélni kell e kérdéskörről. Egyetlen ügyvéd sem jogosult azonban arra, hogy az EUB-ítéletek hatályát korlátozza, tartalmát megkerülje, utólagosan felülértelmezze. Ugyanez vonatkozik a magyar bíróságokra is.

Az EUB ítéletek alkalmazásának megtagadása az Európai Bizottság előtt fekvő aggály. Emlékeztetni szeretnék az ismert menekültügyben kiszabott százmillió eurós szankció ügyére.

Végezetül pedig felhívom a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank súlyos mulasztására, hogy a rá vonatkozó törvényi szabályozás alapján nem vonta azonnal vizsgálat alá az EUB ítéletének végrehajtását megtagadó kereskedelmi bankokat és pénzügyi szervezeteket.

Címlapkép forrása: Horst Galuschka/picture alliance via Getty Images