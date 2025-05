Érdekes csalási esetekről számoltak be MBH-s ügyfelek, megszólalt a bank

Az MBH Bank több ügyfele állítja, hogy ismeretlenek jelentős összegeket utaltak el a banknál vezetett számlájukról – számolt be a 24.hu múlt pénteken. A lap azt írta, az utóbbi időben a banknál csalás áldozatául esett ügyfelek Facebook-csoportot hoztak létre, amelynek több száz tagja van. A rendőrség szerint a Google, Bing keresőkön fizetett hirdetések jelentek meg, melyek a bankéhoz hasonló adathalász oldalakra vezettek. Megkérdeztük a bankot néhány szokatlannak tűnő körülményről, amely a 24.hu által részletesen bemutatott csalási esetekben fordult elő. A témáról részletesen is szó lesz a Portfolio május 27-ei Financial IT rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!