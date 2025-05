A magyarok harmada nyaralhat idén külföldön, átlagosan 300 ezer forintból

A magyarok 36%-a tervez külföldi nyaralást a közelgő szabadsága alatt, és közülük a legtöbben idén is Horvátországba utaznak majd. A Visa a kelet-közép európai országok utazási szokásait vizsgáló idei kutatása szerint a külföldre utazó magyarok közel harmada mobillal vagy okoseszközzel tervez fizetni. A tanulmány és az MBH Bank tapasztalatai szerint a fogyasztók elvárják a bankjuktól az utazási élményt javító kényelmi szolgáltatásokat, és ezért valamennyit fizetni is hajlandóak - közölte a két társaság.

A legutóbbi, hét közép-kelet-európai ország, köztük Magyarország utazási szokásait vizsgáló Visa-tanulmány az általános utazási szokások mellett a magyar utazókra jellemző sajátosságokat is talált - derült ki a Visa és az MBH közleményéből.

Kiderült, hogy a külföldi utazást tervező magyarok több mint harmada (39%) felfedezőként járja a világot és az egyedi élményeket keresi, akár a komfortzónájából is kilépve. 22% az utazásszervező szerepét ölti magára, és mindent részletesen megterveznek, hogy az utazás zökkenőmentesebben alakuljon. Ugyanennyien a legjobb ajánlatok elcsípésében jeleskednek, és odafigyelnek arra, hogy a tervezett költségvetésen belül maradjanak. Ugyanakkor az utazók több mint negyede elismeri, hogy bár szereti a jó ajánlatokat, mégsem kötne kompromisszumot a kényelem, a biztonság vagy az étkezés terén. Érdekesség, hogy az utazók 12%-a a legjobb pillanatok és a legszebb helyek megörökítésével külön hangsúlyt fektet a közösségi média oldalaira kerülő tartalmak gyártására is.

Miből és mennyit költenek utazásra a magyarok?

A magyar utazók átlagosan 300 ezer forintot szánnak fejenként a külföldi utazásra, a legtöbben 80 és 400 ezer forint között költenek,

ezzel némileg a régió átlaga alatt maradnak. 57% előre megtervezi, hogy mennyit szeretne költeni adott célállomáson, és kontroll alatt tartja a helyszíni költéseiket. Minden második magyar turista (55%) banki mobilappon keresztül követi nyomon a kiadásait.

Az MBH Bank reprezentatív piackutatása alapján a nyaralók 76%-a tudatosan készül a nyaralással járó kiadásokra és megtakarításaiból fedezi a kiadásokat, emellett többen élnek a SZÉP Kártya nyújtotta lehetőségekkel is – a válaszadók közel egynegyede ezzel egészíti ki vagy finanszírozza ilyen juttatásból a nyaralása költségeit. Jelentős azok száma is (34%), akik aktuális havi bevételükből tudják finanszírozni utazásukat, és kis mértékben, de jelen vannak olyan utazók is, akik valamilyen kölcsönt (8,5%) vesznek igénybe ehhez.

A SZÉP Kártya-birtokosok jellemzően vendéglátásra és szállásra, kisebb arányban pedig szabadidős és rekreációs programokra fordítják az egyenlegüket. Az elfogadóhelyek száma folyamatosan bővül, különösen a belföldi turizmus szempontjából kiemelt régiókban. Idén a kártya népszerűségét tovább erősíthetik az új szabályozások, amelyek lehetővé teszik a sporttevékenységre történő felhasználást, valamint meghatározott feltételek mellett az otthonfelújítási célú költéseket – hangsúlyozta Soós Csaba, az MBH Bank lakossági üzletfejlesztési ügyvezető igazgatója.

A Visa felmérésének eredményei és az MBH Bank tapasztalatai azt is megmutatják, hogy a magyar utazók elvárják a bankoktól, hogy az utazáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat kínáljanak, amiért bizonyos összeget fizetnének is. Az ilyen banki plusz szolgáltatások közül jelenleg a legtöbben a gyorsabb és olcsóbb valutaváltási szolgáltatást (34%), a devizaszámlákat (24%), valamint a mobilapplikáció utazási szolgáltatásait veszik igénybe (21%). Ugyanakkor a fentiek mellett szívesen vennék, ha a bankjuk gyorsabb és olcsóbb pénzváltási szolgáltatást és kibővített utasbiztosítást nyújtana.

A felmérés szerint a magyarok szívesen veszik igénybe az utazáshoz kapcsolódó kiegészítő banki szolgáltatásokat, és átlagosan havonta 760 forintot hajlandóak fizetni is értük. - mondta Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős vezetője (címlapképünkön).

Digitális magyar utazók

A Visa tanulmányából az is kiderül, hogy a digitális fizetés egyre elterjedtebb itthon és külföldön is. A külföldre utazó magyar turisták 83%-a digitálisan (kártyával, okostelefonnal vagy okosórával) fizet a célállomáson. A mobiltárcák használata 11%-os növekedést mutat a tavalyi eredményekhez képest, az utazók közel egyharmada választja ezt a fizetési módot külföldön. Visa kártyával gyorsan és biztonságosan fizethet minden utazó több mint 150 millió kereskedőhelyen, több mint 200 országban és 180 pénznemben. A közép-kelet-európai utazók a leggyakrabban a kényelmet (64%), a gyorsaságot (61%) és a biztonságot (55%) emelik ki a külföldi kártyás fizetés előnyeiként.

Átlagosan 8 nap külföldi pihenéssel terveznek a magyarok

A tavalyinál 4%-kal kevesebb magyar (36%) tervez külföldi nyaralást ebben a szezonban, ők viszont átlagosan 8 éjszakát töltenek a célállomáson, ami egy nappal hosszabb utazást jelent tavalyhoz képest. A legkedveltebb úti cél Horvátország, ezt Olaszország követi, a harmadik helyen azonban változás történt, míg tavaly Ausztriába, idén Spanyolországba utazik több magyar. A többség önállóan szervezi meg az utazását, 10-ből 3 utazó választ csak szervezett utazást. A magyarok 70%-a online csatornákon vásárolja meg az utazási szolgáltatásokat, és a digitális fizetés mellett döntenek. Az önálló utazásszervezés és foglalás honfitársainkon kívül még a bolgárok körében a legnépszerűbb.

Az általános utazási terveik mellett a Visa azt is feltérképezte, miként vélekednek a közép- és kelet-európai fogyasztók az utazással kapcsolatos legfrusztrálóbb kérdésekről. Kiderült, hogy a magyar utazókat a nyaralásuk során legjobban zavaró dolgok a járatkésések, járattörlések, elveszett poggyászok; a túlzsúfolt turistahelyek, illetve a nyelvi korlátok miatt érzett aggodalom. Minden hetedik magyar utazó bevallotta, hogy váratlanul éri, amikor külföldön nem elérhetőek egyes fizetési módok, vagy azok nem úgy működnek, mint itthon. Az MBH Bank adatai szerint az utazók közel felét érte már valamilyen kellemetlenség utazása során.

Tippek külföldi bankkártyahasználathoz

A külföldi utazás előtt javasolt néhány fontos lépést megtenni a bankkártya biztonságos és zökkenőmentes használata érdekében – hívta fel a figyelmet Soós Csaba: „érdemes ellenőrizni a kártya érvényességi idejét, a beállított költési limiteket, és elmenteni bankunk ügyfélszolgálati telefonszámát. Hosszabb külföldi tartózkodás előtt ajánlott jelezni a banknak, hogy a kártyát más országban fogjuk használni, így elkerülhető az automatikus zárolás szokatlan tranzakció esetén. Fontos tisztában lenni a külföldi készpénzfelvétel költségeivel, amelyek bankonként, országonként és ATM-használattól függően változhatnak. Vásárláskor érdemes szem előtt tartani, hogy forintalapú számla esetén a bank devizaárfolyama is befolyásolhatja a végösszeget.

Ha a fizetéskor a terminál felajánlja, hogy többféle devizában is fizethetünk, érdemes a helyi fizetőeszközt választani.

Címlapkép forrása: Visa, MBH