Felpörög a fintech támadók és a bankok versenye - Elstartolt a Portfolio Financial IT rendezvénye

Márkus Gergely, a Mastercard country managere a fizetési piac megatrendjeiről tartott előadást a Portfolio Financial IT konferenciáján. Szerinte három fő trend jelenik meg Magyarországon is ezek közül a jövőben: az agentic pay, amikor AI-asszisztensek fizetnek helyettünk, a statikus jelszavak helyett a biometriára való átállás és a folyamatos befektetés a csalásmegelőzésbe.