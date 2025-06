Az egyik hazai banknál már AI-ügynök segít a jelzáloghitelezésben

A Gránit Bank elindítja az AI Agent által támogatott jelzáloghitel-folyamatát - közölte a pénzintézet a BÉT-en.

A Gránit Bank hosszú távú stratégiájának következő állomásaként

elindítja az AI Agent által támogatott jelzáloghitel-folyamatát.

A megoldás célja a hitelösszeg folyósításához szükséges idő csökkentése, valamint a hitelügyintézők hatékonyságának növelése és ennek eredményeképpen a költséghatékonyság további erősítése. Az új megoldás keretében az ügyfelek által leadott dokumentáció egy részének értékelését a humán ügyintéző mellett egy AI Agent végzi el.

Címlapkép forrása: Portfolio