Vége a hét szűk esztendőnek: feloldották a Wells Fargo büntetését, szabadon nőhet a bank

A Federal Reserve feloldotta a Wells Fargóra 2018-ban kiszabott korlátozást, amely 1950 milliárd dollárban maximálta az amerikai nagybank eszközállományát. A döntés jelentős mérföldkő a pénzintézet számára korábbi botrányai után.

A keddi döntés lehetővé teszi a bank számára, hogy korlátozások nélkül növekedjen, ez 2,7%-os részvényár-emelkedést eredményezett a tőzsdezárás utáni kereskedésben. A Wells Fargo korábban jelezte, hogy

a hitelkártya-üzletágban, a vagyonkezelésben és a kereskedelmi banki tevékenységben szeretne bővülni

- írja a Reuters.

A Fed 2018-ban példátlan korlátozást vezetett be a bankkal szemben, miután éveken át súlyos szabálytalanságok történtek nála, köztük az a botrány, amelyben alkalmazottak milliókat csaltak jogosulatlan számlanyitásokkal. A jegybank most közleményben jelentette be, hogy a pénzintézet "jelentős előrelépést" tett a hiányosságok kezelésében.

Charlie Scharf vezérigazgató számára ez komoly győzelem, aki 2019-es kinevezése óta dolgozik a bank megtisztításán. "Ez egy fordulópont... Ma más és sokkal erősebb vállalat vagyunk az elvégzett munkánk miatt" - nyilatkozta, hozzátéve, hogy minden teljes munkaidős alkalmazott 2000 dolláros jutalmat kap az eredmény elismeréseként.

A korlátozás feloldása jelentős változást jelent az Egyesült Államok negyedik legnagyobb bankja számára. A 2016-ban kirobbant botrányok több vezető távozásához vezettek, a szabályozó hatóságok pedig bírságokat és korlátozásokat szabtak ki a bankra.

A Wells Fargo idén számos felügyeleti határozatot teljesített, és 2019 óta több mint egy tucatot zárt le sikeresen. Az eszközkorlát akadályozta eddig a bankot a vállalati betétek növelésében és a kereskedési üzletág bővítésében, miközben versenytársai jelentősen növekedtek.

Míg a piaci elemzők üdvözölték a döntést, Elizabeth Warren demokrata szenátor bírálta a Fed lépését, "felháborító ajándéknak" nevezve azt "a Wall Street egyik leginkább kötelezettségszegő bankja számára".

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ