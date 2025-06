Megjelentek a Revolut első bankautomatái - Sokkal többet tudnak, mint egy szokásos ATM

A világszerte több mint 55 millió felhasználóval rendelkező fintech újragondolta a bankautomaták koncepcióját, és jelentős lépést tett fizikai jelenlétének bővítése felé. Az első 50 Revolut ATM-et Madrid és Barcelona területén helyezik üzembe, később pedig további 150 készülék kerül más nagyvárosokba, mint Valencia és Málaga.

Spanyolország pilotpiacként szolgál a Revolut új fizikai termékének bevezetéséhez, amelyet

2026-tól más európai országokban - köztük Németországban, Olaszországban és Portugáliában - is elérhetővé tesznek.

A készülékeket forgalmas helyeken telepítik, és a felhasználók az alkalmazásban található térképen könnyen megtalálhatják a legközelebbi automatát.

A spanyol piac választása nem véletlen, hiszen az ország az egyik leginkább készpénzfüggő gazdaság Európában, ahol a Bank of Spain adatai szerint a bolti fizetések több mint 60%-a készpénzzel történik. A Revolut digitális szolgáltatásai már most is népszerűek a közel 5 millió spanyol ügyfél körében.

Az új ATM-ek lehetővé teszik

a korlátlan díjmentes készpénzfelvételt, új fizikai kártya átvételét és az egyenleg ellenőrzését.

Külföldi valutában történő felvétel esetén is az alkalmazásban érvényes kedvező átváltási árfolyamokat alkalmazzák - közölték.

A nem Revolut-ügyfelek szintén használhatják az automatákat versenyképes díj ellenében, és akár azonnal regisztrálhatnak Revolut-fiókot közvetlenül az ATM-en, ahol azonnal fizikai kártyát is kaphatnak. A modern kialakítású automaták 32 hüvelykes érintőképernyővel rendelkeznek, intuitív és vonzó felhasználói élményt biztosítva - tették hozzá.

Címlapkép forrása: Shutterstock