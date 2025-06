Döntött a kormány: így változhat meg, hogy hol vehetünk fel készpénzt

Szigorú feltételek mellett, de mégis leszerelhetők, áthelyezhetők már most működő ATM-ek a kormány új, az éjjel megjelent rendelete szerint. A témáról szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön is, regisztráció és részletek itt!

Portfolio Banking Technology 2025 A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Minden településre ATM-et!

Először Nagy Márton, az NGM minisztere lengette be, majd március 20-án kormányhatározat is született arról, Magyarországon minden településen legyen legalább egy bankautomata. Gyopáros Alpár kormánybiztos április elején nyújtotta be a törvénytervezetet, az országgyűlési képviselők április végén 150 igen, 21 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett elfogadták az automata bankjegykiadó gépek telepítéséről szóló törvényjavaslatot. A részleteket további rendeletekben szabályozza az NGM és az MNB az ATM-telepítésekkel kapcsolatban. Most egy újabb kormányrendelet jelent meg, amely valamelyest enyhít azon az eredeti szigoron, hogy egyetlen ATM-et sem szerelhetnek le a bankok a meglévők közül.

Miről szól az új rendelet?

A bankok a már meglévő ATM-ük üzemeltetésének helyszínét indokolt esetben kizárólag akkor módosíthatja, ha

az ATM leszerelését követően az érintett településen, fővárosi kerületen belül változatlanul üzemeltet ATM-et.

Indokolt esetnek minősül:

ha az ATM-üzemeltetés helyszínének megváltoztatása ATM-mel nem ellátott településen történő telepítést eredményez,

az érintett településen, fővárosi kerületen belül az átlagos készpénzfelvételi forgalmi adatok alapján igazolható,

vagy, ha az ATM üzemeltetését biztosító helyiségbérleti szerződés bérbeadó általi felmondásának következménye.

A rendelet szerint amennyiben az ATM cseréje egy adott helyszínen kizárólag technológiai, műszaki okok miatt – a kihelyezendő új ATM méretei, védelmi követelményei miatt – nem valósítható meg, akkor a csere ATM kizárólag az érintett településen, fővárosi kerületen belül telepíthető.

Címlapkép forrása: Innocenti