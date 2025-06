Vége a home office-nak? - Alig találnak helyet az irodába visszatérő banki dolgozóknak

A Covid-járvány után a bankok irodai helyigénye váratlanul megnőtt, és ez több pénzintézetet is felkészületlenül ért, miközben jó hír az irodapiac számára - írja a Bloomberg

Öt évvel a világjárvány kitörése után a bankok vezetői egyre határozottabban követelik a munkavállalók visszatérését az irodákba, ám számos pénzintézet most szembesül azzal, hogy

nincs elegendő munkaállomása dolgozói számára.

A JPMorgan Chase több ezer új munkaállomást kénytelen létesíteni ezért az Egyesült Királyságban és Párizsban. A spanyol BBVA londoni irodáiban már most helyhiánnyal küzd a bővülő vállalati és befektetési banki részlegei esetében. Az HSBC-nek, amely korábban jelentős irodaterület-csökkentést tervezett, most akár 7700-zal kevesebb munkaállomása van, mint amennyire szüksége lenne. A bank ezért tárgyalásokat folytat egy második épület bérbevételéről jelenlegi székhelye közelében, miután 2023-ban úgy döntött, elhagyja Canary Wharf-i központját egy kisebb City of London-i székház kedvéért.

A járvány utáni visszatérés, a munkatársak visszacsábítását célzó nagyvonalú irodai kialakítások és az egyébként is növekvő létszám erősíti az irodahelyiségek iránti keresletet Európa-szerte, egyúttal felborítja egyes bankok korábbi költségcsökkentési terveit. Az ingatlanfejlesztők óvatossága miatt kialakult irodai kínálathiány tovább bonyolítja a helyzetet.

"Az 'roda halálát jósló retorika, amely a járvány alatt és közvetlenül utána is jellemző volt, teljesen túlzónak bizonyult"

- nyilatkozta Kevin Darvishi, a Stanhope fejlesztőcég bérbeadási igazgatója.

A változás különösen Londonban szembetűnő. Itt a bankok irodaigénye a 2008-as pénzügyi válság óta csökkent, amit a Brexit és a járvány tovább súlyosbított. A CBRE adatai szerint 2011-ben a bankok még 21,9 millió négyzetlábnyi irodaterületet foglaltak el a City és a Docklands területén, ami az évtized végére 16,1 millió négyzetlábra csökkent.

Ez a trend most megfordult.

A Cushman & Wakefield adatai szerint tavaly a londoni irodabérlők közül a bankok és pénzügyi cégek mutatták a legnagyobb növekedést a bérelt terület méretében. Idén a nyolc legnagyobb, új irodát kereső bérlő közül kettő bank.

A Deutsche Bank, amely korábban a távmunkát az irodai költségek csökkentésének eszközeként emlegette 21-ről 4-re csökkentette épületeinek számát Londonban. A bank most mérlegeli a lehetőségeket mintegy 250 000 négyzetlábnyi terület újbóli elfoglalására vonatkozóan.

Az európai kontinensen lassabb volt az irodába való visszatérés. A járvány lecsengésével az európai bankok rugalmasabb otthoni munkavégzési lehetőségeket kínáltak, hogy vonzóbbá tegyék magukat a munkavállalók számára. A BNP Paribas 2023 vége óta 120 000 négyzetméterrel csökkentette irodaterületét, az ING Csoport pedig 30%-kal kevesebb irodát használ globálisan, mint 2020-ban. Azóta még a kontinensen is szigorítani kezdték a bankok a távmunkával kapcsolatos szabályokat. A Deutsche Bank tavaly heti háromról kettőre csökkentette az otthoni napok számát, annak ellenére, hogy a dolgozók elégedetlenségüknek is hangot adtak emiatt.

A JPMorgan, amely több mint 300 000 embert foglalkoztat világszerte, nemrég jelentette be, hogy egy nagyobb épületet vesz ki Párizsban. Londonban a bank a korábbi Credit Suisse-székház egy részét veszi át a Canary Wharfon. A Morgan Stanley, amelynek korábbi vezérigazgatója, James Gorman 2020-ban azt jósolta, hogy a cégnek "sokkal kevesebb ingatlanra" lesz szüksége a jövőben, úgy döntött, hogy megtartja jelenlegi londoni székhelyét.

Címlapkép forrása: Shutterstock