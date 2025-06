Elhatározta az EKB, hogy egyszerűsíti a banki szabályokat

Az Európai Központi Bank csökkenteni fogja a bankok számára az előírásokat olyan területeken, mint a részvény-visszavásárlások és az új kinevezések, de nem kell teljes deregulációra számítaniuk a hitelintézeteknek - mondta szerdán Claudia Buch, az EKB bankfelügyeleti vezetője a Reuters szerint.

Egyre erősebben lobbiznak a bankok az EKB-nál, hogy enyhítse a rájuk nehezedő felügyeleti terheket, ahogyan Donald Trump amerikai elnök kormánya is ígéretet tett arra, hogy ezt teszi saját országának bankjaival.

Buch elmondta, hogy az EKB egyszerűsítené a bankok részvény- és kötvényvásárlásainak, belső modelljeinek és értékpapírosításainak jóváhagyását, valamint az új igazgatósági tagok kinevezését is. Javíthatunk a rendszeren, és kevésbé bonyolulttá tehetjük, de „nem lesz Big Bang” - mondta Buch beszédében.

Az EKB bankok éves felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárását is egyszerűsíti, a változtatásokat három év alatt fokozatosan vezetné be. Emellett elhalasztották a bankok kereskedési tevékenységére vonatkozó új, globális szabályok bevezetését is, sőt, az EKB kormányzótanácsa Luis de Guindos alelnök vezetésével egy olyan munkacsoportot is létrehozott, amely a szabályok egyszerűsítésének a lehetőségeit vizsgálja meg.

"Azokat a nemzeti jelentési követelményeket, amelyek megkettőzik az európaiakat, vagy ellentmondanak azoknak, fokozatosan meg kell szüntetni" – hozott egy további példát a főfelügyelő.

Címlapkép forrása: Alex Kraus/Bloomberg via Getty Images