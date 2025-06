Amerikából fogják irányítani a JP Morgan európai részlegét

A JPMorgan európai vezetője, Filippo Gori Londonból New Yorkba költözik, miközben változatlanul tovább irányítja a bank európai, közel-keleti és afrikai (EMEA) üzletágát - írta meg a Financial Times . A legnagyobb amerikai bank nem teremt ezzel precedenst: több más bank európai vezetője is valójában Amerikából irányítja üzletágát.

Gori, aki egyben a JPMorgan globális banki részlegének társvezetője is, tavaly költözött az Egyesült Királyságba Hongkongból, miután előléptették a kettős szerepkörbe. A Financial Times értesülései szerint az olasz bankár most New Yorkba készül áttelepülni.

Egy bennfentes szerint Gori az idei év hátralévő részében "idejének legalább felét" az EMEA régióban tölti majd, és

továbbra is rendkívül látható lesz a munkavállalók és az ügyfelek körében a régióban."

Az illetékes hozzátette, hogy a brit szabályozó hatóságok már Gori 2024-es EMEA-vezérigazgatói kinevezésekor tudtak arról, hogy esetleg az Egyesült Államokba költözhet.

Gori költözése a legújabb példa arra a tendenciára, hogy vezető bankárok az Egyesült Államokból irányítják a brit műveleteket.

Sir Mark Tucker, a londoni székhelyű HSBC elnöke New Yorkban él, míg a Barclays vezérigazgatója, CS Venkatakrishnan New York és London között osztja meg idejét.

A Wall Street-i bank az elmúlt években átszervezte befektetési bankját és átrendezte vezetői pozícióit. Több vezetője is versenyben van Jamie Dimon vezérigazgatói posztjának utódlásáért, aki 2006 óta vezeti a bankot.

A Gori költözésével kapcsolatos információkkal rendelkező forrás szerint nem szokatlan, hogy a bankárok más helyen élnek és dolgoznak.

A globális banki részleg társvezetőjeként amúgy is sokat utazna, beleértve az Egyesült Államokat is, függetlenül attól, hogy hol él

– tette hozzá.

