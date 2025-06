AI-klónt vet be az egyik sztárfintech

A Klarna új, mesterséges intelligenciával működő ügyfélszolgálati rendszert vezetett be, amely Sebastian Siemiatkowski vezérigazgató AI-avatárján keresztül fogadja a fogyasztói visszajelzéseket - tudósított a Finextra . November 25-ei AI & Digital Transformation konferenciánkon erről a témáról is szó lesz, érdemes már most regisztrálni az eseményre!