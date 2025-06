Itt a döntés: meghosszabbítja a diákhitelek kamatstopját a kormány

Portfolio 2025. június 17. 21:55

A kormány döntése értelmében a 2024. december 31-ig megkötött diákhitelszerződéseket továbbra is kamatstoppal védi a kormány, így ezek esetében a szabad Diákhitel1 konstrukció legfeljebb 7,99 százalékos kamatszint mellett alkalmazható 2025 második félévében is. A célzott képzési célú konstrukciók, így a Diákhitel2 és a Képzési Hitel továbbra is kamatmentesen igényelhetők - közölte kedd este a Nemzetgazdasági Minisztérium.