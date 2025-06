Eltűnt a fiókok fele, de százával veszik fel a dolgozókat - mégis mi folyik a magyar bankoknál?

Egy évtized leforgása alatt 55%-ot zuhant a hitelintézeti fiókok száma Magyarországon, még tavaly is nettó 35 egységet zártak be a bankok, amelyek egyébként hangsúlyozzák: a tömeges fiókbezárások kora lejárt, a fiókok funkciója viszont radikálisan átalakul . Az alkalmazotti létszám ugyanakkor 5%-kal emelkedett a bankoknál tíz év alatt, így már a 2008-as pénzügyi válság környéki csúcsértéket vette célba, miután csak tavaly csaknem 400 fővel gyarapodott az állomány. Megnéztük az ATM-ek számának alakulását is: ebben nem az elmúlt néhány, hanem az előttünk álló egy-két év hozhat majd földcsuszamlásszerű változásokat.

Az 1000 milliárd forint feletti mérlegfőösszeggel rendelkező kereskedelmi bankokra kiterjedő gyűjtésünk alapján

az MBH Banknak 397,

az OTP Banknak 317,

a K&H Banknak 193

fiókja van a 2024 végi adatok szerint, és ezzel ennek a három banknak a fiókhálózata adta az összes hitelintézeti hálózati egység 65%-át Magyarországon, ezekből ugyanis

összesen 1401 volt a tavalyi év végén hazánkban.

Tíz évvel ezelőtt még 3086 hálózati egységet mutatott a jegybanki statisztika, vagyis mára mindössze 45%-a maradt meg az akkori fiókszámnak. Két fő oka van ennek:

a digitalizáció és a mobilbank-használat elterjedése miatt meredeken visszaesett a fiókok forgalma, értékesítési szerepe és profithozzájárulása, így minden bank több fiókot zárt be az elmúlt évtizedben, mint amennyit megnyitott,

az aggregált számok csökkenésében viszont ennél is nagyobb volt a jelentősége a hajdan 1500-2000 fiókot számláló takarékszövetkezeti hálózat átalakulásának, ezekből az MBH Bank 397 darabos fiókhálózatán belül mára mintegy 150-200 maradt meg (2014-ben a jogelőd MKB, Budapest és FHB bankok fiókszáma 221 volt), amit az észszerűtlen redundanciák megszüntetése is indokolt.

Tavaly már nem a legnagyobb hálózattal rendelkező MBH Bank, hanem az OTP Bank csökkentette a leginkább egységei számát (nettó 25-tel), így nyílt az olló a két legnagyobb fiókhálózatú bank között.

Az elmúlt évtized a fiókbezárásokról szólt, különösen annak első fele. Az UniCreditnek, a CIB-nek és a Raiffeisennek is mintegy 41%-kal kisebb ma a hálózata, mint tíz éve, az Erste 23%-kal, az OTP 17%-kal csökkentette méretét. Tavaly az OTP 25-tel, az MBH 6-tal, a K&H 2-vel, a CIB 1-gyel csökkentette fiókszámát, a többieké változatlan maradt. A digitális hitelintézetként működő Gránit Bank két fiókkal is elboldogul, mindkettő a fővárosban van.

A bankfiókok esetében nem is a mennyiségi változások, hanem a minőségi átalakulás a legfontosabb,

erről részletesen az OTP példáján keresztül itt írtunk:

ATM-ek: csalóka a friss kép

Egészen más a kép, ha az ATM-ek számát nézzük meg, ezek alakulását a POS-terminálokkal együtt mutatja alábbi ábránk. Ha nem is szigorúan monoton módon emelkedett, de 2017-ig növekedési trendet mutatott a bankautomaták darabszáma Magyarországon, a hálózat bővülését annak kezdeti szakaszában paradox módon támogatotta a digitalizáció, a technikai fejlődés. A pandémia idején egyértelműen megtört a trend, és 2022 végén már 7%-kal kevesebb ATM működött Magyarországon, mint az öt évvel korábbi csúcson. A magyar készpénzes infrastruktúra leterheltsége 2019 után emelkedett, mivel a növekvő forgalmat egy szűkülő rendszernek kellett kiszolgálnia, ami a hálózat túlfeszítettségéhez vezetett. Erre reagált először az MNB programja: 2023. február 1-én lépett hatályba a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról és hamisítás elleni védelméről szóló MNB- rendelet (Bankjegyrendelet) módosítása, amelynek új rendelkezései között szerepelt a kereskedelmi bankok által üzemeltetett ATM-ek minimális darabszámára vonatkozó jegybanki elvárások előírása. 2024 végére ennek is köszönhetően új csúcsra,

5140-re emelkedett a bankaautomaták száma.

Az ATM-hálózatokra vonatkozó szabályozás aztán idén lépett csak igazán szintet. Először Nagy Márton, az NGM minisztere lengette be, majd március 20-án kormányhatározat született arról, Magyarországon minden településen legyen legalább egy bankautomata. Gyopáros Alpár kormánybiztos április elején nyújtotta be a törvénytervezetet, az országgyűlési képviselők el is fogadták az automata bankjegykiadó gépek telepítéséről szóló törvényjavaslatot. A részleteket további rendeletekben szabályozza az NGM és az MNB az ATM-telepítésekkel kapcsolatban. Bár a Magyar Bankszövetség azt jelezte, hogy a bankok a 2000 fő feletti településeken tudják vállalni önként az ATM-ek biztosítását, május végén megjelent a Magyar Közlönyben a kormány bankautomaták telepítéséről szóló rendelete., amely 2025. december 31-étől valamennyi 1000 főt meghaladó népességgel rendelkező településen, 2026. december 31-étől pedig valamennyi 500 főt meghaladó népességgel rendelkező településen előírja a készpénzfelvétel biztosítását. A június elején megjelent kormányrendelet valamelyest enyhít az eredeti szigoron, így mégis leszerelhetők, áthelyezhetők már most működő ATM-ek is. Jelenleg tudomásunk szerint az ATM-ek darabszámának és elhelyezésének a bankok közötti leosztása van folyamatban az MNB-vel zajló egyeztetéseken. Ez még jelentősen változtathat az alábbi ábrán szereplő számokon a következő egy-két évben.

Létszám: racionalizáció és növekedés egyszerre

A digitalizáció az emberi munkaerőt is megkérdőjelezi, különösen a kis hozzáadott értékű szellemi munkák és az ismétlődő vagy monoton munkavégzés esetében – gondolhatjuk. Az automatizáció, a robotoziáció és újabban a mesterséges intelligencia egyre több alkalmazott munkáját képes kiváltani mind a háttérfolyamatokban (back office), mind az értékesítésben és az ügyfélkapcsolatokban (front office). Ez valóban így van, ez a jelenség azonban nem feltétlenül látszódik a bankok alkalmazotti létszámán, amit számos egyéb párhuzamos jelenség alakít.

Az MNB statisztikái azt mutatják, hogy tíz évvel ezelőtt a magyar hitelintézeteknél 37 817-en dolgoztak, a pénzügyi válságot követően akkor ez jelentette a mélypontot. Ennél ma 5,2%-kal nagyobb a létszám: a negyedik negyedéves adatok szerint

39 773 fő dolgozik a bankoknál,

pedig maguknak az intézményeknek a száma azóta szintén csökkent. A Covid előtt volt csak egy jelentősebb felívelés, majd a járvány idején egy jelentősebb elbocsátási hullám, az akkori létszám viszont mára visszaépült, és a 2008-as válság eleji szintet kezdte el közelíteni, de a 2008-as 43 932 fős szinthez minden bizonnyal még jó pár évnek el kell telnie, ha egyáltalán eléri a szektor valaha is.

Gyűjtésünk szerint 2024 végén Magyarországon

az OTP Bank 11 526,

az MBH Bank 9486,

az Erste Bank több mint 3400 fős

konszolidált létszámmal működött. Mivel ebben nem pusztán a hitelintézeti dolgozók vannak benne (a K&H esetében a biztosítósokat nem tartalmazza alábbi ábránk), ezért csak óvatosan vethetjük össze a nagybankok létszámát az MNB hitelintézeti statisztikájával, mindenesetre a három legnagyobb bank aránya 65%-osnak, a nyolc legnagyobbé 89%-osnak adódik, ami nem állhat messze a valóságtól.

A munkaerőt kiváltó digitális jelenségek terjedése ellenére 2016 óta folyamatosan növekszik a nagybankok létszáma, és a még korábban racionalizációt végrehajtó MBH Banknál is mintegy 650-nel többen lettek tavaly, elsősorban a Fundamenta-akvizíciónak köszönhetően (a teljes szektor adataiban ez utóbbi természetesen nem jelentett változást, hiszen a Fundamenta korábban is része volt a hitelintézeti szektornak). A bankoknál általában az üzleti aktivitás és a munkafolyamatok és jogszabályi elvárások komplexitásának a növekedése egyaránt magyarázza a létszámbővülést. Egy évtized alatt

az OTP Bank magyarországi tevékenységénél dolgozók száma 40%-kal, az Erste Banknál dolgozóké 23%-kal, a Raiffeisennél dolgozóké 15%-kal emelkedett,

a K&H-nál és az UniCreditnél lényegében stagnált, a CIB-nél viszont 11%-kal visszaesett. Ha viszont a 2019-es mélypontjához hasonlítjuk a CIB létszámát, már ott is 13%-os bővülést láthatunk.

