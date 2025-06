Hamarosan az AI-asszisztens már ezt is elintézi: jönnek a láthatatlan fizetések

A mesterséges intelligencia forradalma a fizetések világába is betört: jön az "agentic pay", amikor egy AI-asszisztens a kereséstől a termék kifizetéséig viszi végig a felhasználót egy vásárlási folyamaton. "Képzeljük el, hogy például egy nyaralást is meg tudunk vele terveztetni, órára pontosan lebontva, étterem és hotel ajánlásokkal együtt. A jövőben az AI már a hotelfoglalást és az asztalfoglalást is el fogja tudni végezni helyettünk" - mondja Márkus Gergely, a Mastercard country managere. Financial IT konferenciánk előadóját a fizetési innovációkról, a csalásmegelőzésről és a jelszókezelésben várható újdonságokról is kérdeztük.

Miről szól az „agentic pay” trend, amikor AI-ügynök segít a fizetési folyamat lebonyolításában?

Az agentic pay a digitális fizetés következő lépcsőfoka: egy olyan új technológia, ahol a vásárlások lebonyolítása egy intelligens AI-asszisztens közreműködésével történik – a felhasználó által előre meghatározott szabályok és preferenciák mentén. A cél, hogy a fizetés természetesen illeszkedjen a digitális élményekbe.

A trend mögött egyértelmű fogyasztói igény húzódik meg: egyre többen keresnek gyorsabb, kényelmesebb és megbízható fizetési megoldásokat, amelyek zökkenőmentesen illeszkednek a mindennapi digitális életükhöz – legyen szó okoseszközök használatáról, online előfizetésekről vagy webes vásárlásokról. A Mastercard ezt a megközelítést nevezi „láthatatlan fizetésnek” (invisible payments), aminek a technológiai alapjai – például a tokenizáció, biometrikus azonosítás és valós idejű kockázatelemzés – már ma is működnek. Ezek a rendszerek nemcsak láthatatlanok, hanem intelligensek is; képesek alkalmazkodni a környezethez, a vásárlás típusához és a felhasználói szokásokhoz, azaz kontextus-érzékenyek.

Mivel ezek az új típusú fizetési megoldások gyorsan terjednek, különösen fontos, hogy ne csak technológiailag működjenek tökéletesen, hanem megőrizzék a felhasználók bizalmát és biztosítsák a folyamat gördülékenységét és átláthatóságát is.

Pontosan hogyan néz ki az AI-ügynökkel végrehajtott fizetési folyamat?

Az agentic pay azt jelenti, hogy egy AI programon keresztül (pl. ChatGPT, Perplexity, stb.) keresünk információt egy termékről és amikor megtaláltuk, akkor az AI-asszisztens a kérésünkre lebonyolítja a vásárlást és a kifizetést is. Tehát a teljes folyamatot – a kereséstől a checkoutig – elvégzi helyettünk. Képzeljük el, hogy például egy nyaralást is meg tudunk vele terveztetni, órára pontosan lebontva, étterem és hotel ajánlásokkal együtt. A jövőben az AI már a hotelfoglalást és az asztalfoglalást is el fogja tudni végezni helyettünk.

Fontos kiemelni, hogy a folyamat mindig a felhasználó döntéseire épül. Ő határozza meg, mely esetek igényelnek jóváhagyást, és hol engedélyezi az automatikus lebonyolítást – például rendszeres előfizetéseknél vagy kisebb összegű vásárlásoknál.

Ma is léteznek olyan szolgáltatások, ahol a mobilalkalmazásban előre megadott beállítások alapján történik a vásárlás, miközben a Mastercard által biztosított tokenizált, biometrikusan védett infrastruktúra működik a háttérben.

Milyen szektorokban, mely szolgáltatásoknál terjedhet el a leggyorsabban az „AI-ügynökös” fizetés? Milyen vállalatok érdeklődnek a megoldás iránt, kik vezethetik be először?

A kereskedelem, a mobilitás, a vendéglátás, a szállítmányozás és a pénzügyi szolgáltatások lehetnek az elsők, ahol ezek a fizetések elterjedhetnek – ott, ahol az egyszerűsítés időt takarít meg és javítja a felhasználói élményt.

Technológiai vállalatok – például okoseszköz-gyártók vagy digitális platformszolgáltatók – már most komoly lépéseket tesznek az AI-ügynökök fejlesztésében. A legnagyobb áttörés akkor várható, amikor ezek a megoldások a napi fogyasztói márkákkal is összekapcsolódnak. Az a célunk, hogy a fizetés infrastruktúrája már most készen álljon ezen háttérfolyamatok kiszolgálására.

Kik azok a vásárlók, felhasználók, akik elsőként próbálhatják ki az agentic pay megoldásokat? Kikre céloz a megoldás, mik a várakozásaitok ezzel kapcsolatban?

Az agentic pay megoldások elsőként azoknál a felhasználóknál jelenhetnek meg, akik számára a digitális jelenlét már szervesen beépült a mindennapokba – jellemzően technológiai újdonságokra nyitott, városi környezetben élő embereknél, akik magabiztosan használják a mobilalkalmazásokat, előfizetéses szolgáltatásokat, és otthonosan mozognak az online térben. Számukra a kényelem mellett a testreszabhatóság is fontos szempont – a pénzügyi megoldásokban éppúgy, mint más digitális szolgáltatások esetén.

Ugyanakkor ezeknek a fizetési megoldásoknak a fejlesztését már az a cél vezérli, hogy hosszú távon szélesebb kör számára is hozzáférhetők, érthetők és hasznosak legyenek – függetlenül attól, milyen szintű technológiai jártassággal rendelkeznek a fogyasztók. A digitális fizetések jövője egyre inkább afelé halad, hogy a fizetés szervesen illeszkedjen a szolgáltatási élménybe.

A magyar adatok is ebbe az irányba mutatnak: az elmúlt nyolc évben a bankkártyás vásárlási tranzakciók darabszáma négyszeresére nőtt, a kártyás forgalom (az ATM-es készpénzfelvételekhez viszonyítva) már 65%-ban vásárlásokhoz kötődik, míg a digitális pénztárcákba történő kártyaregisztrációk tízszeres növekedést mutattak. Mindez azt jelzi, hogy a hazai felhasználók egyre inkább a gyors, megbízható és zökkenőmentes digitális fizetési megoldásokat részesítik előnyben.

Hogyan lehet az elektronikus fizetési csalásokat visszaszorítani, milyen technológiák segítenek itt, és milyen eredményeket ért el eddig a területen a Mastercard?

A rendszereink naponta több milliárd tranzakciót kezelnek világszerte – ezek során minden másodpercben több száz adatpontot elemeznek valós időben: például a kártyahasználat helyét, idejét, eszközét vagy a vásárlási szokások mintázatait. Ennek köszönhetően 2023-ban világszinten több mint 20 milliárd dollár értékű csalást sikerült megelőzni. Ahhoz, hogy mindig egy lépéssel a kiberbűnözők előtt járjunk, döntő fontosságú a fenyegetések korai felismerése és előrejelzése.

A digitális csalások többsége nem technológiai hibákból, hanem emberi megtévesztésből fakad – például adathalász e-mailek, manipulált QR-kódok vagy hamis weboldalak révén. A Magyar Nemzeti Bank adatai alapján Magyarországon 2024-ben a kár értéke elérte a 41 milliárd forintot. Az online piacterek felhasználóinak 43%-a tapasztalt már csalási kísérletet, és 20%-uk tényleges pénzt vagy adatot is veszített. Kutatásunk szerint bár a felnőtt internetezők 70%-a tudja, hogy bank nem kér e-mailben vagy telefonon kártyaadatokat, mégis gyakoriak a több millió forintos visszaélések. Beszédes, hogy a lakosság csupán 22%-a érzi magát felkészültnek ezen csalási kísérletek kivédésére.

A fenti adatokból is látjuk, hogy a digitális biztonság nemcsak technológiai, hanem edukációs kérdés is. A Mastercard saját kampányai mellett ezért vesz részt aktívan a KiberPajzs programban, amely a felhasználói tudatosságot hivatott növelni egy iparági összefogás révén. A hatékony védelemhez olyan ökoszisztéma szükséges, ahol a fejlett technológia mellett a kereskedők, a szabályozók és a felhasználók együttműködése is kulcsszerepet kap.

A jelszókezelésben milyen változások várhatók, és ezek hogyan hatnak a felhasználói élményre és a biztonságra?

A digitális biztonság egyik legsebezhetőbb pontja maga a jelszó – és ezt a támadók is jól tudják. A cél nem az, hogy a felhasználó még hosszabb jelszavakat használjon, hanem hogy olyan hitelesítési megoldásokat kapjon, amelyek észrevétlenül és biztonságosan működnek a háttérben.

A biometrikus azonosításra épülő rendszerek – például arcfelismerés vagy ujjlenyomat – már ma is gyorsabb, kényelmesebb és biztonságosabb alternatívát nyújtanak. Valós idejű viselkedéselemzéssel és mesterséges intelligenciával kiegészítve ezek a megoldások képesek felismerni a szokatlan mintázatokat – például, ha egy ismeretlen eszközről vagy helyről érkezik egy tranzakció –, és azonnal képesek közbelépni.

