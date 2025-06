Olyan szabályosan mozog az OTP árfolyama, hogy tankönyvben a helye!

Az OTP a magyar tőzsde legkönnyebben kereskedhető részvénye volt az elmúlt hetekben, gyakorlatilag mértani pontossággal mozog, tőzsdei tankönyvekbe illő precizitással esik és emelkedik. De mi jöhet most?

Vannak nehezebben és könnyebben kereskedhető részvények, előbbieknél a grafikon tele van gap-ekkel, random mozgásokkal, nehezen megmagyarázható fordulatokkal, utóbbiaknál viszont sok a kapaszkodó, fontos szintek, trendvonalak rajzolhatók be, működnek az indikátorok, long és short irányba is értelmesen felvehetők pozíciók, húzhatók be stop loss szintek.

És van az OTP, ami meg lassan már annyira kiszámíthatóan mozog, hogy nehéz vele nem pénzt keresni.

Így néz ki a grafikon: