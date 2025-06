Újult erővel támadnak a csalók, szintet lépnek a kibervédelemben a magyar bankok

A napi átutalási limit tavaly szeptemberi bevezetése óta a bűnözők ismét a bankkártyákat vették célkeresztbe – az elmúlt fél évben nőtt a kártyaadatokkal elkövetett visszaélések száma és az elszenvedett károk összértéke . A banki tranzakciók felett júliustól a pénzintézetek saját, valós idejű szűrőrendszere mellett a központi visszaélésszűrő rendszer is őrködik – hívta fel a figyelmet az Erste.

Július elsejétől még nagyobb biztonságban lesznek a csalóktól a bankok ügyfelei,

a tranzakciókat mindössze fél másodperc alatt ellenőrző központi visszaélésszűrő rendszer

hozzájárul ahhoz, hogy tovább növeljék a bank meglévő, saját rendszerük hatékonyságát. Az Erste elvégezte és sikeresen tesztelte a szükséges fejlesztéseket, aláírta a csatlakozásról szóló szerződést a GIRO-val, az éles indulásnak már nincsen semmilyen akadálya – mondta el a bank sajtótájékoztatóján Kósa Anna, a társaság compliance vezetője.

Az Erste évek óta használja és folyamatosan fejleszti saját, valós idejű szűrőrendszerét. Monitoring tevékenységével a bank már a csalások közel 90 százalékát ki tudja szűrni, az idei első negyedévben több mint kétmilliárd forint ellopását tudta megakadályozni. A pénzintézet – szerződött, külső partnere segítségével – a világhálót is igyekszik biztonságosabbá tenni.

Tavaly1276, az Erste nevéhez köthető adathalász oldalt távolítottak el ennek köszönhetően az internetről, míg 2025 első negyedévében 105 ilyen oldalt töröltek.

A pénzintézet honlapján, közösségimédia-felületein, a George Appban és a George Weben üzenetek és kvíz formájában, valamint ügyfeleinek küldött külön körlevelekben folyamatosan felhívja a figyelmet a visszaélésekre, az utóbbi időben megszaporodó adathalász támadásokra és a banki adatok védelmére. A bank weboldalán az ügyfelek a leggyakoribb visszaélési módok mellett számos hasznos tanácsot is találnak arra, hogyan védhetik meg a pénzüket. Mindezeken túl az Erste most egy 30 perces epizódokból álló podcast sorozatot is indít.

Hatásos eszköznek bizonyult a csalók elleni küzdelemben, hogy az Erste az internet- és mobilbankos átutalások esetében az egyéni költési szokásokhoz igazított limiteket határozott meg tavaly a lakossági ügyfeleknél. A pénzintézet tapasztalatai szerint csökkent a bűnözők által okozott károk összértéke 2024 utolsó negyedévében az előző év azonos időszakához képest annak köszönhetően, hogy

a bank az MNB biztonsági ajánlásával összhangban tavaly nyáron új utalási korlátokat kezdett beállítani.

Az egyéni vásárlási, utalási szokásoknak megfelelően meghatározott napi maximális limittel az ügyfelek pénzének nagyobb részét így akkor is meg lehet védeni, ha esetleg a bűnözők hozzáférkőztek a bankszámlához.

Ám a csalók nem adják fel, az elmúlt fél év adatai alapján

az egyéni utalási limitek bevezetése óta ismét nő a kártyás csalások száma.

A sikeres kártyás visszaélések száma, illetve az így okozott veszteség ugyan még nem érte el az egy évvel korábbi szintet, a trend azonban jelenleg egyértelmű emelkedést mutat. Megkönnyíti a bűnözők dolgát, hogy a megszerzett kártyaadatokkal az utóbbi időkben gyakran az Európai Unión kívüli, az ügyfelek körében is népszerű, nagy webáruházakban vásárolnak, amelyeknél nem működik a tranzakciók kettős hitelesítése. Az Erste folyamatosan monitorozza a kártyás forgalmat és szükség esetén szigorít a művelet-megfigyelési szabályokon – tette hozzá Kósa Anna.