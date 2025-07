Ausztriában is jön az ATM-program, de kevés települést érdekel

Az Osztrák Nemzeti Bank (OeNB) a következő két évben 120 új bankautomatát helyez üzembe Ausztria-szerte, hogy javítsa a vidéki térségek készpénzellátását. Az első ilyen vidéki ATM-et kedden telepítették az alsó-ausztriai St. Pölten körzetében található Obritzberg-Rust településen, amely 2400 lakossal rendelkezik. Az ünnepélyes átadón Robert Holzmann jegybankelnök is részt vett.

Eddig összesen 48 önkormányzat jelezte igényét bankautomatára,

a Nemzeti Bank elsősorban olyan településeket részesít előnyben, ahol jelenleg sem bankautomata, sem bankfiók nem található, távol esnek a legközelebbi ATM-től, és legalább 500 lakosuk van.

"Az első telepítési kör után lesz egy második forduló is, amelyben az önkormányzatok pályázhatnak. Már most is hosszú lista van azokról a településekről, amelyek érdeklődésüket fejezték ki" – nyilatkozta Mathias Schroth, az OeNB készpénzosztályának igazgatója. Johannes Pressl, az Önkormányzati Szövetség elnöke elégedettségét fejezte ki a kezdeményezéssel kapcsolatban.

Az OeNB adatai szerint jelenleg Karintiában 12, Stájerországban pedig 28 olyan település van, ahol nincs bankautomata. Ausztria-szerte összesen 343 településen nem található készpénzkiadó automata. Karintiában a klagenfurti körzetben található Zell és a völkermarkti körzetben lévő Diex több mint 10 kilométerre fekszik a legközelebbi ATM-től. Stájerországban a murtali körzetben található Pusterwald és a leobeni körzetben lévő Radmer van hasonló helyzetben.

Obritzberg ÖVP-s polgármestere, Daniela Engelhart is üdvözölte a bankautomatát: "A készpénzhez való könnyű hozzáférés sok ember számára fontos. A faluban elhelyezett készpénzkiadó automata nemcsak a pénzhez jutást könnyíti meg, hanem találkozási ponttá is válik, és számos beszélgetést indít el. Ezzel az ATM-mel egy infrastrukturális elemet hozunk vissza közösségünkbe. Nagyon hálásak vagyunk a Nemzeti Banknak és az Önkormányzati Szövetségnek" - vélekedett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images