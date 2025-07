Mit hozhat a lakáspiacon az első vásárlók 3%-os lakáshitele?

Európa-rekorder lakásár-emelkedésen van túl Magyarország, 2010-hez képest több mint megtriplázódtak az ingatlanok árai. Ilyen környezetben érkezik az új támogatott hitel, a 3% kamatozású lakáshitelre az lesz jogosult, aki az első lakását vagy házát vásárolja. A mostani piaci viszonyok között igen nagy támogatást jelentene a 3%-os hitel, a havi törlesztőrészlet akár 100 ezer forinttal csökkenhet. A szakértők vélekedése az, hogy a túlfűtött ingatlanpiacra érkező új keresleti hullám bizonyos szegmensekben tovább növelheti a lakásárakat, de az első lakásvásárlók főként az olcsóbb ingatlanokat keresik, így elsősorban a panelek és garzonlakások piaca élénkülhet.

Újabb részletek hangzottak el a kormányinfón

A szerdai első bejelentések arról szóltak, hogy az első lakásukat vagy házukat vásárlók az ország bármely pontján, személyi megkötések nélkül juthatnak majd hozzá a 3%-os lakáshitelhez.

A hitelről a Kormányinfón csütörtökön elhangzottak fényében eddig az alábbiakat lehet tudni:

a hitelösszeg nem lehet több 50 millió forintnál,

a futamidő nem lehet hosszabb 25 évnél,

a szükséges önerő mértéke 10%,

az ingatlan nem lehet drágább 100 millió forintnál,

a négyzetméterár nem lehet magasabb 1,5 millió forintnál,

a támogatott hitel más kedvezményekkel is összevonható, a CSOK Plusz és az első vásárlók 3%-os hitele egyszerre is felvehető lesz.

Energetikai állapotra való megkötés nincs, ahogyan házasnak sem kell lenni, gyermeket sem kell vállalni, és életkori megkötést sem ír elő a szabályozás.

A bejelentés szerint a hitel szeptembertől lesz elérhető, a kormány a Bankszövetséggel megtárgyalta a részleteket, a részletszabályok rövidesen megjelennek, és szeptembertől tömegesen megjelenhetnek a piacon a hitelfelvevők.

Az új bejelentések némileg árnyalják az első kommunikációban megjelenő "bárkinek, bárhol" kitételt, valójában a mai információk alapján a további megkötések kissé szűkítik a jogosultak körét. Ezzel együtt is az új támogatott hitel jóval szélesebb kört érinthet, mint az eddigi programok.

Sokat spórolhat a hitelén, aki jogosult lesz a 3%-os hitelre

A lakáshitelek piacán ma alapesetben 6,5%-os, prémium jövedelmi szint esetén egyedi ajánlattal 6% alatti kamatokat érhetnek el a hitelfelvevők, eltekintve a támogatott hitelektől (pl. CSOK Plusz). A piacihoz képest a 3%-os hitelkamat 10 millió forintonként 20 ezer forinttal csökkentheti a havi törlesztőt, amennyiben valaki a maximális, 25 éves futamidőre veszi fel a hitelt.

25 év futamidejű hitel havi törlesztőrészlete 6,5% kamattal 3% kamattal Kamatkedvezmény pénzügyi előnye havonta 10 millió Ft hitelösszeg 67 521 Ft 47 421 Ft 20 100 Ft 20 millió Ft hitelösszeg 135 041 Ft 94 842 Ft 40 199 Ft 30 millió Ft hitelösszeg 202 562 Ft 142 263 Ft 60 299 Ft 40 millió Ft hitelösszeg 270 083 Ft 189 685 Ft 80 398 Ft 50 millió Ft hitelösszeg 337 604 Ft 237 106 Ft 100 498 Ft Forrás: Portfolio-számítás

Fontos, hogy a hiteltörlesztőt jövedelemmel is bírni kell, hiszen a JTM (jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató) szabályok csak az adós igazolt nettó jövedelmének egy bizonyos részét engedik hiteltörlesztésre fordítani.

Főként a kisebb, olcsóbb lakásokat keresik az első lakásukat vásárlók, itt jöhet áremelkedés

A tapasztalat szerint az első lakásukat vásárlók anyagi lehetőségei a teljes piachoz képest korlátozottabbak, éppen ezért a kisebb alapterületű, maximum 45 négyzetméteres, használt lakásokra fókuszálnak - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Véleménye szerint emiatt az új támogatott hitel megjelenése koncentráltan érintheti a piacot, főként Budapesten és a nagyvárosokban jelenhetnek meg új vásárlók, országosan akár 10 ezres nagyságrendben.

Ugyanakkor ezt a támogatási formát véleménye szerint nehezebben tudják majd teljes egészében beárazni az eladók,

hiszen a vevők azon része, aki nem az első lakását vásárolja, ő nem fog hozzáférni a 3%-os hitelhez. Emiatt másmilyen lehet az árakra gyakorolt hatás, mint korábban a CSOK bevezetésekor, de az általános többletkereslet a panelek és a garzonlakások közvetlen áremelkedésén túlmenően máshol is áremelkedést hozhat.

A négyzetméterárak ismeretében egyébként úgy tűnik, általánosságban a 1,5 millió forintos korlátba a használt lakások esetén nem fér bele az V., az I., a II., a XII., illetve a XIII. kerület. Természetesen ez csak az átlagárakból indul ki, így bizonyára lehet találni olyan ingatlanokat ezeken a területeken is, amelyek a megadott maximális négyzetméterár alatt vannak.

A befektetési céllal vásárlók által is hajtott, 2024. ősztől 2025. tavaszig tartó nagy ingatlanár-robbanás után most már konszolidáció jelei mutatkoztak az ingatlanáraknál, ebben a környezetben jön az új keresletélénkítés, ami még tovább emelheti az árakat - mondta Sándorfi Balázs, a Bankmonitor alapítója és ügyvezetője. Kiemelte, hogy korábban minden masszív pénzügyi előnyt nyújtó hiteltermék és támogatás erős árdinamikához vezetett. A lakáshitel-kínálatban átlagosnak mondható 6,5%-os kamatszinthez, de még a prémium ügyfelek akár 6% alatti kamatszintjéhez képest is pénzügyi szemszögből óriási előnyt jelenthet a 3%-os hitel - szögezte le a szakértő.

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón az ingatlanok várható áremelkedéséről is beszélt: elmondása szerint nehéz felmérni hogy az intézkedésnek milyen hatása lesz az ingatlanpiacra, az árak csökkenni nem fognak tőle, de mivel egyébként is nőnek, a kérdés az, hogy a növekedés ettől dinamikusabb lesz-e, vagy nem. De a kondíciókban van korlátozás, ez a négyzetméterárak és ingatlanárak tekintetében visszafoghatja az emelkedést - vélekedett a miniszter.

Orbán Viktor szerint is sokat drágultak a lakások

„Az elmúlt években nagyot ugrott az ingatlanok ára Magyarországon” – mondta a miniszterelnök a 3%-os lakáshitel részleteit ismertető Facebook-videóban. Ezzel nehéz is lenne vitatkozni, a hivatalos adatok alapján Magyarország az egész Európai Unió legnagyobb lakásárrobbanását produkálta az elmúlt 14 évben. Az Eurostat számai szerint hazánkban 2010-től 2024. év végéig több mint megtriplázódtak az ingatlanárak (+234%), hasonlóan nagy áremelkedésre Észtországban volt még példa (+228%), a harmadik helyen álló Litvániában már kevesebb mint háromszoros árak mutatkoztak (+187%) a múlt évtized elejéhez képest.

Az uniós átlagos áremelkedés egyébként ebben az időszakban mindössze 55% volt (évente átlagosan 3,2%), míg Magyarországon évi 9,1%-os ingatlandrágulás mutatkozott 2010-től 2024-ig.

A jövedelmekhez viszonyítva egészen más a kép

Az ingatlanárak dinamikáját azonban nem csupán önmagukban érdemes vizsgálni, fontos, hogy ismerjük az adott ország jövedelmi helyzetének változását is. Az erre a célra szolgáló „standardizált lakásár/jövedelem mutató” a lakásárindexet az egy főre jutó elkölthető jövedelemhez viszonyítja, így gyakorlatilag egy lakás-megfizethetőségi mutatót ad eredményül. Ha a mutató növekszik, akkor nehezebbé vált a lakásvásárlás, ha csökken, akkor pedig könnyebb lett.

Ebben a tekintetben Magyarországon 2010-hez képest nem történt érdemi változás az Eurostat kimutatása szerint: 2024-ben pontosan ugyanott állt a mutató, mint 2010-ben. Vagyis hiába emelkedtek rekordsebességgel a lakásárak, a jövedelmek elvileg lépést tudtak tartani ezzel, így a statisztika szerint egy hajszálnyit sem rosszabbodott a vevők helyzete.

A legkedvezőbb helyzet Magyarországon 2014-ben volt, akkor 0,8-as érték mutatkozott, míg a vevők 2022-ben voltak a legnehezebb helyzetben, abban az évben 1,08-ra emelkedett a megfizethetőségi ráta.

