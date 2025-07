Megállapodást kötött az OTP és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem

A kiberbiztonság növelése érdekében az OTP Bank újabb felsőoktatási intézménnyel működik együtt. Az NKE-val kötött megállapodás célja kettős, részben a hallgatók szakmai ismereteinek fejlesztése, a gyakorlati ismeretek átadása az információbiztonság és az infokommunikációs technológiák területén, illetve az együttműködés során fontos cél a banki rendszerek biztonságának továbbfejlesztése, a legmodernebb technológiák alkalmazása, a hatékonyság növelése is.

Az OTP Bank az ELTE-n évek óta működteti kibervédelmi laborját. A csalások elleni hatékony fellépés érdekében most újabb felsőoktatási intézménnyel kötött a bank együttműködési megállapodást a kibervédelem területén.

A most megkötött megállapodás célja, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) és az OTP Bank közösen fejlesszék a kiberbiztonsági képzést, növeljék a hallgatók gyakorlati ismereteit, és elősegítsék a tudományos eredmények hasznosítását.

Az NKE és az OTP Bank a megállapodásnak köszönhetően mostantól közös oktatási és tudományos tevékenységet folytat. Az OTP Bank emellett részt vesz az NKE hallgatóinak gyakorlati képzésében és szakmai fejlesztésében is. Az együttműködés az információbiztonság, az adatvédelem és a kiberbiztonság területén kiterjed a közös kutatási projektekre is, magába foglalja az infrastruktúra és erőforrások megosztását is.

