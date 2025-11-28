  • Megjelenítés
Préda: Nincs másik gyártósor
Préda: Nincs másik gyártósor

Amikor kiberbűnözésre gondolunk, általában olyan bűncselekmények jutnak eszünkbe, amelyek teljes egészében a digitális térben játszódnak le. Vannak azonban olyan esetek is, amikor egy kártékony kód, egy vírus a fizikai térre is hatással van. Az üzemi és kritikus infrastruktúrák kiberbiztonsága napjaink egyik alulbeszélt, de nagyon is fontos témája, hiszen tömegekre lehet hatással egy ezreket foglalkoztató gyár, vagy egy vízmű váratlan leállása.

Az adás meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Youtube-on, a Youtube Music-on, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe illesztett lejátszóban is:

