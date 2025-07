Külföldön fizeted a tb-t? Egy szigorú feltétellel lehetsz csak jogosult az Otthon Start lakáshitelre

A szeptembertől induló Otthon Start hitelprogram rendelettervezete alapján a külföldi társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkező magyar állampolgárok is jogosultak lehetnek a kamattámogatott hitelre, de csak akkor, ha a munkavégzés Magyarországon történik.

A 30 napnál nem régebbi okirattal igazolt 2 éves folyamatos tb-jogviszony akár más államban vagy nemzetközi szervezetnél is feljogosít a legfeljebb 3%-os kamattámogatott lakáshitelre - írtuk meg a szabályokat összefoglaló cikkünkben. A money.hu most arra is felhívta a figyelmet, hogy a tervezet szerint

Ilyen esetben a munkavégzés helyének Magyarországnak kell lennie.

Mindez a CSOK Plusz társadalombiztosítási jogviszonyra vonatkozó jogosultsági feltételét is teljesíti, ugyanakkor a CSOK Plusz keretében az is jogosult lehet, aki az igényléskor külföldön dolgozik, amennyiben vállalja, hogy 180 napon belül a magyar Tb. törvény hatálya alá fog tartozni. A CSOK Plusz esetében mindez nem feltétlenül jelenti azonban azt, hogy Magyarországról kell a munkát végezni, a lényeg a magyar társadalombiztosítási törvény hatálya alá tartozás. Ilyen kitétel az Otthon Start jogszabály tervezetében nincsen, vagyis csak magyarországi munkavégzéssel teljesíthető ez a jogosultsági feltétel.

A jelenlegi CSOK Plusz szabályozás alapján az átalányadózással működő egyéni vállalkozók, illetve kisadózók vagy őstermelők esetén már egy év TB jogviszony is elegendő a jogosultsághoz. Az Otthon Start esetében ez a könnyítés szintén nem szerepel a tervezetben, de a végleges jogszabály még változhat – a társadalmi egyeztetés során beérkező szakmai javaslatok beépítése nem kizárt.

A banki gyakorlatban a külföldi jövedelmet igazoló személynek minden esetben meg kell felelnie az alábbiaknak:

magyar állampolgárság

állandó magyarországi lakóhely

bankszámlára érkező jövedelem

A legtöbb bank csak európai, jellemzően uniós országokból származó jövedelmet fogad el – de ezen belül is eltérő az elfogadható országok listája. Az OTP például már nemcsak az EU tagállamaiból, hanem az Egyesült Királyság, Svájc, Norvégia, Liechtenstein és Izland irányából érkező kereseteket is figyelembe veszi. Az MBH Bank ennél is szélesebb kört vizsgál, és minden MNB által jegyzett devizában érkező jövedelmet elfogadhatónak tekint - írja a money.hu közleménye, de ahogy Korponai Levente, a money.hu vezetője felhívta a figyelmet,

előfordul, hogy a jövedelem csupán 70-90 százalékával számolnak a hitelbírálat során.

Egyes pénzintézetek már legalább 3 hónapos, nem próbaidős, határozatlan idejű külföldi munkaviszonyt fogadnak el, míg mások 6-9 hónapos munkaviszony igazolását várják el. A bankok többsége határozatlan idejű szerződést követel meg, azonban van olyan hitelintézet is, amely határozott idejű külföldi munkaviszonyt is elfogad, amennyiben a próbaidő lejárt, a munkaviszony legalább 3 hónapja fennáll, és a kérelem benyújtásakor még minimum 12 hónapra szól. További elvárás lehet, hogy a külföldi munkáltató rendelkezzen nyilvánosan elérhető honlappal.

A külföldi jövedelmek igazolásához többek között munkáltatói igazolás, bérjegyzék, valamint az adott ország adóhatósága által kiállított dokumentum szükséges. Emellett több bank közvetlenül is megkeresheti a külföldi munkáltatót, hogy megerősítést kérjen a munkaviszony fennállásáról.

