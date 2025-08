Oroszország egérutat kínált a Raiffeisennek

Egy orosz bíróság feloldotta azokat az ideiglenes intézkedéseket, amelyek megakadályozták az osztrák Raiffeisen Bank International (RBI) orosz leányvállalatának értékesítését.

A bíróság döntése közelebb hozhatja a Raiffeisent ahhoz, hogy kivonuljon Oroszországból, amin a bankcsoport saját állítása szerint több mint három éve, az ukrajnai háború kirobbanása óta dolgozik. A megfelelő, szankciókkal nem sújtott vevő megtalálása azonban továbbra is kihívást jelent, és a bankoknak további szabályozási akadályokkal kell szembenézniük,

beleértve azt is, hogy bármilyen ügylethez Vlagyimir Putyin elnök személyes jóváhagyására van szükség.

Egy orosz bíróság júniusban még elutasította a Raiffeisen kérelmét a letiltás feloldására, amely egy orosz befektetési vállalat, a Rasperia által indított per eredménye volt. A Rasperia azután perelte be a bankot, hogy egy meghiúsult ügylet miatt a Raiffeisent tavaly mintegy 2 milliárd eurós kártérítés megfizetésére kötelezték, melyet a bank meg is fizetett.

A bank és a Rasperia közötti vita azt követően alakult ki, hogy meghiúsult egy olyan ügylet, amellyel a Raiffeisen reményei szerint felszabadíthatta volna befagyasztott oroszországi eszközeinek egy részét. A Raiffeisen a bécsi székhelyű Strabag építőipari vállalatban kívánt részesedést vásárolni, de Washington nyomására visszalépett.

Anastasia Taradankina, a Raiffeisen orosz leányvállalatának ügyvédje a Delcredere orosz ügyvédi irodától most megerősítette, hogy a bíróság feloldotta a részvények ideiglenes lefoglalását. "Mindent megtettünk, és az intézkedéseket feloldották" - nyilatkozta Taradankina a Reutersnek.

A bírósági dokumentumok szerint az intézkedéseket augusztus 4-én oldották fel.

A Raiffeisen a második negyedévben veszteségbe fordult, miután 1,2 milliárd eurós leírást hajtott végre az oroszországi jogi vita miatt - közölte a bank a múlt héten.

