Soha nem látott átrendeződés a piacokon - Ezekkel a befektetésekkel lehet most sok pénzt keresni!

Donald Trump a befektetések piacát is alaposan átalakította, a Bank of America szerint olyan átalakulás zajlik most, amire soha sem volt példa. Az elemzőház számos részvényt és nyersanyagot is beazonosított, amikben nagy növekedési potenciál van. Mutatjuk a nyerteseket, amikel sok pénzt lehet keresni.
Beütött Trump

Donald Trump újraválasztása óta viszonylag nagy a változás az ESG befektetői megítélésében, elsősorban az Egyesült Államokban, de ez nyilván hat más régiókra is. Az amerikai kormány visszavette az éghajlatvédelmi szabályozások nagy részét, a környezetvédelmi hivatal szigora csökkent, és a fosszilis energiaszektor ismét kiemelt szerepet kapott az amerikai energiastartégiában.

Ennek rövid távú nyertesei az olaj- és gázipari részvények lettek, amelyek vonzották az intézményi tőkét, különösen a republikánus vezetésű államok nyugdíjalapjai tettek itt nagy téteket.

Az ESG kifejezetten támadott fogalom lett, több állam bünteti vagy korlátozza azokat az alapkezelőket, amelyek klímakockázatok alapján döntenek. Ez a hangulatváltás nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartható részvényalapokból 2025 ben jelentős kiáramlás történt, amelynek döntő része az amerikai piacról érkezett.

