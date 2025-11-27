  • Megjelenítés
A lakosság nyer, az ipar fizet? Kettészakította az új szabályozás az energiahatékonysági piacot
A lakosság nyer, az ipar fizet? Kettészakította az új szabályozás az energiahatékonysági piacot

A nyáron újraszabott Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) számos fontos változást idézett elő az energiamegtakarítások piacán. Miközben a jogalkotó a lakossági programokon keresztül szeretné stabilizálni az árakat, addig az ipari szereplők a beragadt hitelesített energiamegtakarításokkal (HEM), szigorúbb kötelezettségekkel és versenyképességi problémákkal szembesülnek. Az EnergyTalks új epizódjában Gondola Csaba, az Energiaügyi Minisztérium körforgásos gazdaságért és klímapolitikáért felelős államtitkára és Bali Gábor, a Magyar Energiakereskedők Szövetségének szakértője vizsgálja meg azt, hogyan lehet összehangolni a szabályozói szándékot a piaci realitásokkal.

A havonta jelentkező EnergyTalks podcastsorozatban a hazai energiaipar legfontosabb témáit dolgozzuk fel, a szektor legfontosabb szakértőivel és szereplőivel. Az új részeket minden hónapban a Portfolio podcastcsatornáján találod meg Spotify-on és az Apple Podcasten, vagy a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Az EnergyTalks a Magyar Energiakereskedők Szövetségének támogatásával jelenik meg. Az epizódot az Energiabörze támogatta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

