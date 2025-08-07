  • Megjelenítés
Duplán terhelhettek a számlára egyes tranzakciókat az OTP-nél
Duplán terhelhettek a számlára egyes tranzakciókat az OTP-nél

Egyes tranzakciókat duplán is terhelhettek egyes OTP-s ügyfelek számláján, a probléma megoldásán már dolgozik a bank.

Az OTP Bank az oldalán azt írja:

Külső szolgáltató hibája miatt előfordulhat, hogy egyes korábbi vásárlások összegét duplán terhelte a rendszer néhány ügyfél számláján. A külső partner bevonásával mindent megteszünk azért, hogy újra a helyes egyenleg jelenjen meg ügyfeleink számláján. Az okozott kellemetlenségért érintett ügyfeleinktől elnézést kérünk.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

