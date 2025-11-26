  • Megjelenítés
Már lehet vásárolni az MBH részvényeiből: érik az új magyar sztárpapír?
Már lehet vásárolni az MBH részvényeiből: érik az új magyar sztárpapír?

Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása. Műsorunk első részében az MBH Bank részvényeiről lesz szó: a hazai nagybank ugyanis nagyszabású nyilvános részvényértékesítést indított, amelynek keretében jelentős mennyiségű papírt kínál a tőzsdei befektetőknek. Az időzítés több szempontból is izgalmas, ezért Palkó Istvánnal, a Portfolio pénzügyi rovatvezetőjével azt nézzük meg, hogy a jelenlegi piaci környezetben milyen kockázatokat és lehetőségeket hordoz egy ilyen tranzakció.

A folytatásban pedig arról lesz szó, hogy eljött “bizonyítványosztás” időszaka: a nagy nemzetközi hitelminősítők rövidesen véleményt mondanak Magyarországról. A döntések hatással lehetnek az állam finanszírozási költségeire, a forintra és a gazdasági kilátásokra is. Arról, hogy pontosan hogy érinti egy londoni hitelminősítő döntése a magyar lakosságot vagy a vállalkozókat, Beke Károlyt, a Portfolio makrogazdasági elemzőjét kérdezzük.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Mit tudnak az MBH Bank részvényei? – (01:44)
  • Jönnek az aktuális hitelminősítői döntések – (16:08)

