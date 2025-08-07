Egymilliárd eurós nyereség a KBC-nél, rögtön megugrott a részvényárfolyam

A belga pénzintézet 1,02 milliárd eurós második negyedéves nettó nyeresége az előző év azonos időszakának 925 millió eurós szintjéhez képest kereken 10%-os növekedést jelent, ezzel meghaladja az elemzői konszenzust.
Az eredményt a nettó kamatbevételek (NII) jelentős növekedése, a magasabb biztosítási bevételek és a stabil nettó díjbevételek segítették. A nettó kamatbevétel éves szinten 9,5%-kal, 1,51 milliárd euróra emelkedett, ami szintén felülmúlta a várakozásokat. A KBC bejelentése szerint az eredetileg tervezett legalább 5,7 milliárd euró helyett 5,85 milliárd euróra emeli az éves nettó kamatbevételi előrejelzését.
A bank teljes bevétele több mint 8%-kal, 3,04 milliárd euróra nőtt a második negyedévben,
ami alapján a pénzintézet a korábban jelzett 5,5%-ról legalább 7%-ra emelte éves növekedési előrejelzését.
A jelentésből kiolvasható, hogy
- az egy részvényre jutó eredmény (EPS) 2,50 euróra emelkedett, ami éves alapon 11,1%-os növekedést takar,
- az életbiztosítási díjbevételek az előző évihez képest 6,4%-kal 121 millió euróra növekedtek, a nem-életbiztosítási díjbevételek 667 millió eurót értek el (+8,9%),
- a működési kiadások 7,4%-kal, 1,02 milliárd euróra növekedtek.
A KBC bejelentette, hogy novemberben 1 eurós részvényenkénti osztalékelőleget fizet. A bank elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutatója (CET1) 14,6%-on áll, ami biztonságosan meghaladja az Európai Központi Bank (EKB) által meghatározott minimumkövetelményt.
A kedvező számok hatására a KBC részvényárfolyama pénteken 93 euróról 98 euróra ugrott, majd ezt kisebb korrekció követte.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
