Egymilliárd eurós nyereség a KBC-nél, rögtön megugrott a részvényárfolyam

A KBC második negyedéves eredménye átlépte az 1,02 milliárd eurót, ezzel felülmúlta az elemzői várakozásokat – írja a Reuters. A bank teljes bevétele meghaladta a 3 milliárd eurót, az egy részvényre jutó nyereség 11%-kal nőtt, az elsődleges tőkemegfelelési mutató 14,6%-on áll.

A belga pénzintézet 1,02 milliárd eurós második negyedéves nettó nyeresége az előző év azonos időszakának 925 millió eurós szintjéhez képest kereken 10%-os növekedést jelent, ezzel meghaladja az elemzői konszenzust.

Az eredményt a nettó kamatbevételek (NII) jelentős növekedése, a magasabb biztosítási bevételek és a stabil nettó díjbevételek segítették. A nettó kamatbevétel éves szinten 9,5%-kal, 1,51 milliárd euróra emelkedett, ami szintén felülmúlta a várakozásokat. A KBC bejelentése szerint az eredetileg tervezett legalább 5,7 milliárd euró helyett 5,85 milliárd euróra emeli az éves nettó kamatbevételi előrejelzését.

A bank teljes bevétele több mint 8%-kal, 3,04 milliárd euróra nőtt a második negyedévben,

ami alapján a pénzintézet a korábban jelzett 5,5%-ról legalább 7%-ra emelte éves növekedési előrejelzését.

A jelentésből kiolvasható, hogy

az egy részvényre jutó eredmény (EPS) 2,50 euróra emelkedett, ami éves alapon 11,1%-os növekedést takar,

ami éves alapon 11,1%-os növekedést takar, az életbiztosítási díjbevételek az előző évihez képest 6,4%-kal 121 millió euróra növekedtek, a nem-életbiztosítási díjbevételek 667 millió eurót értek el (+8,9%),

a működési kiadások 7,4%-kal, 1,02 milliárd euróra növekedtek.

A KBC bejelentette, hogy novemberben 1 eurós részvényenkénti osztalékelőleget fizet. A bank elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutatója (CET1) 14,6%-on áll, ami biztonságosan meghaladja az Európai Központi Bank (EKB) által meghatározott minimumkövetelményt.

A kedvező számok hatására a KBC részvényárfolyama pénteken 93 euróról 98 euróra ugrott, majd ezt kisebb korrekció követte.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images