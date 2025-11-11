  • Megjelenítés
Miért áraszt el minket az illegális dohány?
Podcast

Miért áraszt el minket az illegális dohány?

Az illegális dohánykereskedelem nagy kihívás Magyarországon, nem csak a kieső adóbevételek miatt, de azért is mert az ellenőrizetlen minőségű termékek egészségügyi kockázatot jelentenek. Nemrég létrejött az Illegális Dohány Elleni Munkacsoport, amely részben kínálati oldalon ellenőrzésekkel, részben pedig keresleti oldalon szemléletformálással kívánja csökkenti a dohánycsempészet részarányát hazánkban. Többek között erről a munkáról és természetesen az illegális dohánypiac jelenlegi helyzetéről kérdeztük két vendégünket, akik a JTI Hungary Zrt. képviseletében jöttek el hozzánk. Polyák Emese CSR és kommunikációs menedzserrel és Szabó Márk vállalati kapcsolatok menedzserrel beszélgettünk.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

A podcast a JTI Hungary Zrt. támogatásával jelent meg.

