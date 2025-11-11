Kijött az elvonóról a magyar költségvetés - Mutatjuk, mit jelent ez a felállás a befektetésekre!

Mi történik már megint?
Bekövetkezett, amire a Portfolio olvasóit már hónapokkal ezelőtt figyelmeztettük: fokozatosan bomlik fel a költségvetési politika fegyelme, a 2026-os parlamenti választásokhoz közeledve, a kiélezett politikai verseny közepette. A Nemzetgazdasági Minisztérium az elmúlt hónapokban erőteljesen igyekezett érvelni a fiskális fegyelem mellett, érvelése szerint ezt 4 költségvetési alapelv biztosítja. De a tegnapi NGM-háttérbeszélgetésen elhangzottak alapján pontosabb úgy fogalmazni, hogy biztosította volna.
- A hiánynak évről évre csökkennie kell.
- Az államadósságnak fenntartható pályán kell maradnia.
- Nem szabad visszakerülni a túlzottdeficit-eljárás alá.
- Az elsődleges egyenlegnek pedig nulla közeli szinten kell maradnia.
Azzal, hogy Nagy Márton tegnapi közlése alapján
- a költségvetési hiány a 2024-es 5% után 2025-ben és 2026-ban is 5% marad,
- az elsődleges egyenleg a GDP-arányában 1,1%-os és 1,2%-os deficitet fog mutatni ebben az évben és jövőre, valamint
- az államadósságráta 73,5%-on ragad három éven át,
eldőlt: a fentiek közül három fiskális alapelvét is zárójelbe tette a kormány.
