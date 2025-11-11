Kijött az elvonóról a magyar költségvetés - Mutatjuk, mit jelent ez a felállás a befektetésekre!

Jelentős változásoknak vagyunk szemtanúi a magyar költségvetés körül. Megint lazább lesz a magyar költségvetési politika, a kormány megemelte az idei és a jövő évi hiánycélját is, ez utóbbi több mint 1000 milliárd forintos új adósságfelvételt jelent. A fiskális politika régi-új valósága több hatással is járhat, sok csatornán keresztül. Amit eddig a következő évről hitt a befektetők többsége, az ennek nyomán megváltozni látszik. A költségvetésnek nem pusztán adózási vonzata van, hanem ennek lényeges következménye lehet a kötvénybefektetők és forintbefektetésben érdekeltek számára is. A kormány érdekes egyensúlyozást folytat (fiskális fegyelem és választási költekezés), viszont ez azt is jelenti, hogy rengeteg érdekes lehetőség adódhat, ha valaki tudja, mire kell figyelni ebben az új helyzetben.

Mi történik már megint?

Bekövetkezett, amire a Portfolio olvasóit már hónapokkal ezelőtt figyelmeztettük: fokozatosan bomlik fel a költségvetési politika fegyelme, a 2026-os parlamenti választásokhoz közeledve, a kiélezett politikai verseny közepette. A Nemzetgazdasági Minisztérium az elmúlt hónapokban erőteljesen igyekezett érvelni a fiskális fegyelem mellett, érvelése szerint ezt 4 költségvetési alapelv biztosítja. De a tegnapi NGM-háttérbeszélgetésen elhangzottak alapján pontosabb úgy fogalmazni, hogy biztosította volna.

A hiánynak évről évre csökkennie kell. Az államadósságnak fenntartható pályán kell maradnia. Nem szabad visszakerülni a túlzottdeficit-eljárás alá. Az elsődleges egyenlegnek pedig nulla közeli szinten kell maradnia.

Azzal, hogy Nagy Márton tegnapi közlése alapján

a költségvetési hiány a 2024-es 5% után 2025-ben és 2026-ban is 5% marad,

az elsődleges egyenleg a GDP-arányában 1,1%-os és 1,2%-os deficitet fog mutatni ebben az évben és jövőre, valamint

az államadósságráta 73,5%-on ragad három éven át,

eldőlt: a fentiek közül három fiskális alapelvét is zárójelbe tette a kormány.