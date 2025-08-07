Erre nincsenek szavak: tízszeresére ugrott a lakáshitel-kereslet az Otthon Start miatt!

Az Otthon Start Programot – mely az első lakás megvásárlását hivatott támogatni maximum fix 3%-os kamat és legfeljebb 50 millió Ft, 25 évre felvehető hitelösszeg mellett – július 2-án jelentette be a kormányzat. A kedvezményes lakáshitel felvételéhez sem házasság, sem gyermek vállalása nem szükséges, és életkori korláthoz sem kötött, emiatt rendkívül széles, korábbiakban támogatott hitelre nem jogosult rétegnek nyújthat érdemi anyagi előnyt az új konstrukció. A potenciális hitelfelvevők körét ráadásul az is bővíti, hogy a hitelfelvételt követő bérbeadást sem zárja ki a jogalkotó.
A hitelkereslet megugrása az előzőek tükrében várható volt, azonban a ténylegesen bekövetkezett keresletcunami a legtapasztaltabb bankárokat is meglepheti.
A Bankmonitor.hu-n leadott, valós érdeklődések statisztikái (hitelösszeg, rendelkezésre álló jövedelem, megvásárolni kívánt ingatlan értéke és személyes adatok közlése alapján számszerűsített kereslet) azt mutatják, hogy egyetlen hónap leforgása alatt közel tízszeresére ugrott (+879%) a lakosság lakáshitelek iránti kereslete. Az összvolumen növekedésén belül fontos piaci változás, hogy az év elejéhez viszonyítva közel 20%-kal emelkedett az egy érdeklődő által felvenni kívánt hitel átlagos összege is.
A Bankmonitor szakértőinek legfontosabb megállapításai az aktuális hitelkeresletet illetően:
- A CSOK Plusz 2023 őszi bejelentésekor tapasztalt keresletnövekedés több, mint háromszorosa következett be 2025 júliusában.
- Az Otthon Start 200 milliárd Ft-ra emelheti az újonnan megkötött országos havi lakáshitel volument novemberre (2025 első félévében az átlagos havi volumen 135 milliárd Ft volt).
- Az új hitelkonstrukció a teljes lakáshitel-kereslet akár több, mint 50%-át is kiteheti.
- A bankszektor hatalmas nyomás alatt fog állni szeptembertől, a lakáshitelezéshez kapcsolódó dokumentációs, adminisztrációs komplexitás magas, jelentős különbségek alakulhatnak ki az egyes bankok között a hiteligénylés és folyósítás közötti idő vonatkozásában.
- Az Otthon Start iránt érdeklődők az ingatlan kifizetéséhez lényegesen magasabb arányban (75%) vennének fel hitelt (2024 végén az átlagos hitelarány 55% volt).
- A magasabb hitelarányhoz viszont érdemben átlag feletti fizetés is kapcsolódik, így az érdeklődők havi jövedelmének átlagosan 25%-át vinné el az általuk felvenni kívánt hitelösszeg törlesztése (szemben a valamivel 30%-ot meghaladó 2024-es országos átlaggal).
- Ügyféloldalról fontos tudni, hogy a bankok között érdemi különbségek alakulhatnak ki (csakúgy, mint a korábbi támogatott hiteleknél) a következő dimenziókban:
- jövedelem és ingatlan elfogadás, azaz elérhető maximális hitelösszeg;
- esetlegesen kapcsolódó további hitel (és nem hitel) termékek ár/költségszintje;
- Otthon Start hitelhez kapcsolódó kedvezmények;
- átfutási idő.
Megfontolt tájékozódás, a lakásvásárlással járó teljes jogi és hitelezési folyamat megismerése, az ingatlanpiac feltérképezése és a hitelképesség előzetes, alapos felmérése az, amit az Otthon Start iránt komolyan gondolkozók számára ma érdemes megtenni annak érdekében, hogy a szeptemberi indulásnál már felkészülten tudjanak cselekedni
– értékelte a helyzetet Sándorfi Balázs, a Bankmonitor ügyvezetője.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Félelmetes felvételek érkeztek a pályaudvarról: a szakértők szerint rendkívül súlyos a helyzet
Szerintük a pályaudvart haladéktalanul le kell zárni.
Kiszivárgott: Trump személyesen egyeztetne Putyinnal és Zelenszkijjel jövőhéten
A találkozó fordulópontot jelenthet a béketárgyalásokban.
Újra bajba kerülhet Magyarország: nagy szárazság jön az előrejelzések szerint
Egy csepp esőre sincs kilátás.
Kína még drónokat is bevetett az országban terjedő veszélyes járvány megfékezésére
Több módszerrel igyekeznek megállítani a kórt.
Trump a hét végéig dönt a Fed új kormányzójáról
Eközben négy jelölt maradt a Jerome Powell helyéért zajló versenyben.
Karambol miatt lezárták az M4-es autópálya egyik szakaszát
Torlódás alakulhat ki.
Megszólalt Zelenszkij: erről egyeztetett az ukrán elnök Donald Trumppal
Fontos beszélgetés zajlott le.
Lövöldözés történt az amerikai hadsereg egyik támaszpontján
Több katona is megsebesült az incidensben.
Energiahatékonysági szakpolitikai csomag
Az IEA friss keretrendszere világos: szabályozás, információ, ösztönzők - ezek a hatékony klímapolitika alappillérei.
SPB: Jelentős mértékben visszaesett a fogyasztás az USA-ban
Makrogazdasági szempontból egy rendkívül meghatározó időszakhoz érkeztünk. A múlt heti események alapján megerősítést nyert, hogy várakozásaink nagyrészt helytállóak voltak: előrejelz
Vagy nő, vagy fogy - Film a HOLD első harminc évéről
Nemrég ünnepeltük a HOLD 30. szülinapját. Ezt a három évtizedes utazást foglalja össze a cég eddigi három vezérigazgatója és összes partnere a szülinapi kisfilmünkben. A... The post Vagy n
Trump Signs Stablecoin Law - But Can We Stabilize the Stablecoin?
In a landmark move, the United States has passed a long-awaited law regulating stablecoins, signalling a turning point for digital assets pegged to the U.S. dollar. What if making stablecoins more stable o
3%-os hitel: újabb ingatlanpiaci áremelkedés jön?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! 3%-os hitel: újabb ingatlanpiaci áremelkedés jön? Bevezetés Újabb, kedvezményes 3%-os hitel jelent meg a lakáspiacon, amely komoly hatással lehet az i
Lehet hinni abban, hogy nem lesz háború, de a hit nem stratégia
A NATO megszavazta, hogy a tagállamok a GDP-jük legalább 5 százalékát védelmi kiadásokra fordítják, cserébe Donald Trump megerősítette az USA elkötelezettségét a NATO mellett. Az... The pos
Áfabevallás 2025: új oszlopok az áfabevallásban
2025. július 30-tól módosult a 2565-ös áfabevallás (2565M-02, 2565M-02-K lapok) szerkezete: négy új mezővel egészült ki az összesítő jelentés, amelyek az adómértékek (5%, 18%, 27%) szerin
Hogy lehetett ilyen rossz üzletet kötni?
Az Európai Unió a kettesért ment vizsgázni, és ennyit is sikerült elérnie. Megszületett ugyanis az USA és az Unió közti kereskedelmi megállapodás, de nincs benne... The post Hogy lehetett ilye
Példa nélküli félév a régió tőzsdéin – hol van még jó beszálló?
A lengyel, a cseh, a román és a magyar piac is felértékelődésen ment keresztül.
Lesújtó adatok érkeztek – Mégsem olyan ütésálló az amerikai gazdaság?
Érdemes körültekintően figyelni az USA-ban zajló változásokat.
Hihetetlen, de igaz: a teljes törlesztőrészletedet kifizethetik helyetted
Nem mindennapi lehetőségek nyílnak meg a kormány új támogatásával.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.