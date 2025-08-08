Jó hír jött a téves bankszámla-terhelésekről, mindenki visszakapta a pénzét

Közleményt adott ki a Magyar Bankszövetség a hazai nem banki fizetési szolgáltató okozta hibáról és annak kezeléséről.

Portfolio Banking Technology 2025 A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

2025. augusztus 6-án több hazai bank ügyfeleinél előfordult, hogy korábbi bankkártyás tranzakcióikat tévesen ismételten megterhelték az ügyfelek fizetési számláin. A közlemény szerint a hiba oka egyetlen, bankszektoron kívüli kártyaelfogadó technikai problémájára vezethető vissza. Ilyen esetekben mind a kártyatársaságok, mind a bankok a tranzakciók technikai feldolgozását végzik.

A bankok azonnal megkezdték az érintett tranzakciók vizsgálatát, valamint az ügyfelek megfelelő tájékoztatását. A helytelen terhelések helyreállítása megtörtént.

Bár a duplikált tranzakciók aránya a bankszektor teljes forgalmához viszonyítva nem jelentős, a Magyar Bankszövetség folyamatosan egyeztet az érintett szereplőkkel, különös tekintettel a Magyar Nemzeti Bankra. A cél, hogy az ügyfelek biztonságos és megbízható pénzügyi szolgáltatásokhoz jussanak minden körülmények között, a hasonló hibák elkerülhetőek legyenek – hangsúlyozta a Bankszövetség közleménye.

A téves terhelésekről az alábbi cikkünkben számoltunk be:

Kapcsolódó cikkünk 2025. 08. 07. Duplán terhelhettek a számlára egyes tranzakciókat - Több bankot is érintett a külső szolgáltató hibája

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images