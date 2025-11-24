Akár 40%-os kamatbónusz a lakástakarékoknál – Így lehet lecsapni a legjobb hozamokra

A lakáspiac fellendülésével egyidejűleg a lakástakarékok is egyre többek számára válhatnak érdekessé, annak ellenére, hogy már több mint 7 éve nem elérhetők a korábban rendkívül népszerű állami támogatásos konstrukciók. A piacon jelenleg három szereplő, az Erste, a Fundamenta és az OTP van jelen, és a viszonylag magasan ragadó kamatkörnyezetnek köszönhetően még ma is van lehetőség 6% fölötti hozamot elérni, ráadásul hosszú időre befixálva. Aki pedig kedvező kamatozású hitelre vágyik, akár 3,5%-os ajánlattal is találkozhat – mutatjuk az LTP-piac aktuális kínálatának legvonzóbb elemeit!

2018-ban egy huszárvágással megszűnt a népszerű lakástakarékok állami támogatása, így a konstrukció egy pillanat alatt elveszítette a fő versenyelőnyét, 2023 tavaszán azonban hosszú szünetet követően a bankoknak lehetőségük nyílt arra, hogy piaci alapon újraindítsák az LTP-ket. (A Fundamenta 2018 és 2023 között is mindvégig jelen volt a piacon.)

A ma elérhető lakástakarékok akár 30%-os, sőt, bizonyos esetekben 40%-os kamatbónuszt is fizetnek a befizetések után,

így legkedvezőbb esetben 6% fölötti évesített hozamú (egységesített betéti kamatláb-mutató, EBKM) ajánlatot is el lehet csípni.