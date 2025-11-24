  • Megjelenítés
Tényleg soha nem álltunk ilyen közel a háború lezárásához?
Tényleg soha nem álltunk ilyen közel a háború lezárásához?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében arról volt szó, hogy ismét elérhető közelségbe került a béke az orosz–ukrán háborúban, azonban a helyzet közel sem egyértelmű. A korábban megismert amerikai javaslatok nagyon kedvezőtleneknek tűntek az ukrán fél számára és még lehet, hogy puhulnak. Eközben Európának is vannak saját békejavaslatai. A helyzetet Huszák Dániellel, a Portfolio Globál rovatának vezető elemzőjével tekintettük át. A második blokkban azt elemeztük, hogyan áll az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközének végrehajtása, illetve mi történik, ha Magyarország nem teljesíti az előírt feltételeket és emiatt forrást veszít. Erről Szabó Dánielt, a Portfolio uniós ügyekkel foglalkozó elemzőjét kérdeztük.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Békefolyamat – (01:43)
  • Makronaptár – (13:15)
  • Helyreállítási alap – (15:10)

Címlapkép forrása: Portfolio

