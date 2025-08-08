Trump nem nyugszik, keményen fellép a republikánusok diszkriminációja ellen

Az elnöki rendelet arra kötelezi a szövetségi bankfelügyeleti szerveket, hogy tekintsék át a politikai alapú vagy jogellenes kiszorítási gyakorlatokat, és szükség esetén hozzanak korrekciós intézkedéseket, beleértve a bírságokat és egyéb szankciókat is.
Az intézkedés fontos lépés Trump bankok ellen irányuló csatározásában: az amerikai elnök azzal vádolja a pénzintézeteket, hogy politikai okokból tagadják meg szolgáltatásaikat bizonyos ügyfelektől, köztük konzervatívoktól és a kriptovaluta-iparban tevékenykedőktől.
A rendelet szövege szerint a pénzügyi intézmények elfogadhatatlan gyakorlatokat folytattak, amikor korlátozták a törvénytisztelő magánszemélyek és vállalkozások hozzáférését a pénzügyi szolgáltatásokhoz politikai vagy vallási meggyőződésük, illetve törvényes üzleti tevékenységük alapján.
Trump korábban Brian Moynihant, a Bank of America vezérigazgatóját is támadta, aki állítása szerint személyesen utasította el bankszámlanyitási kérelmét, miután a JPMorgan bezárta számláját a Fehér Házból való 2021-es távozását követően.
Az elnök állításai összhangban vannak prominens konzervatívok és technológiai befektetők panaszaival, akik az elmúlt években azzal vádolták az amerikai bankokat, hogy politikai nézeteik miatt diszkriminálják őket, illetve olyan iparágakat is hátrányosan kezelnek, amelyek szabályozói vizsgálat alatt állnak, mint például a kriptovaluta vagy az olaj szektor.
A bankok többnyire elutasítják ezeket a vádakat, és inkább a szigorú megfelelési szabályokra hivatkoznak, amelyeket figyelembe kell venniük új ügyfelekkel való üzletkötéskor, különösen a politikailag kitett személyek esetében.
A bankok nyilvánosan üdvözölték Trump erőfeszítéseit. Moynihan a héten kijelentette, hogy az elnök a helyes dolgot akarja elérni, és támogatja az új szabályok bevezetésére irányuló terveit.
A Bank Policy Institute, egy iparági lobbicsoport megköszönte a kormánynak a banki hozzáférés védelme és a túlburjánzó szabályozások megfékezése érdekében tett erőfeszítéseit, hozzátéve, hogy a bankok érdeke, hogy minél több ügyféltől fogadjanak el betéteket, hitelezzenek és támogassanak minél több ügyfelet.
Trump kampánya máris változásokat eredményezett a szektorban. A Citigroup júniusban eltörölte a fegyverkereskedőkkel való üzletkötésre vonatkozó korlátozásait, amelyeket a 2018-as floridai parklandi lövöldözés után vezetett be.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
