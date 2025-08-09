Androidosok, figyelem! Villámgyorsan terjed az új vírus, azonnal kiürítheti a bankszámlákat

A PlayPraetor nevű új Android-távoli hozzáférési trójait (RAT) több mint 11 000 eszközön azonosították, főként Portugáliában, Spanyolországban, Franciaországban, Marokkóban, Peruban és Hongkongban.
Hetente több mint 2000 új fertőzést regisztrálnak, a támadások jelenleg spanyol és francia nyelvterületre összpontosítanak.
A kártevő kínai vezérlőszerverről működik, és hamis banki bejelentkező felületeket jelenít meg közel 200 alkalmazásnál.
A PlayPraetor a Google Play Store-t utánzó hamis letöltőoldalakon terjed, amelyeket Meta-hirdetésekkel és SMS-ekkel népszerűsítenek.
Öt fő variánsa van, köztük a Phantom, amely valós idejű hozzáférést biztosít a fertőzött eszközhöz, és on-device fraud (ODF) támadásokat hajt végre. A botnet mintegy 60%-át két operátor irányítja, főként portugál nyelvű célpontok ellen.
A fertőzés után a kártevő HTTPS és WebSocket kapcsolaton keresztül kommunikál a C2 szerverrel, és akár élő videóstreamet is indíthat a készülék képernyőjéről. Folyamatos fejlesztés alatt áll, új parancsokkal bővítve az adatlopási és távoli vezérlési képességeket. Az elmúlt hetekben egyre több spanyol és arab nyelvű felhasználót céloznak.
A kutatók szerint a PlayPraetor a kínai nyelvű kiberbűnözői körök újabb pénzügyi csalásra tervezett eszköze, hasonlóan a ToxicPanda és SuperCard X kártevőkhöz. A ToxicPanda jelenleg mintegy 3000 eszközt fertőzött meg, és új technikákat, például DGA-t és tartalékként beállítható C2-domaineket használ a működés fenntartására.
Közben a Zimperium bejelentette a DoubleTrouble nevű másik fejlett Android banki trójait, amely az overlay-támadásokon túl képernyőfelvételeket készít, letilt bizonyos alkalmazásokat és naplózza a billentyűleütéseket.
Ez a kártevő is az Android akadálymentesítési szolgáltatásait használja vissza a teljes eszköz feletti irányítás megszerzésére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
EESZT-leállás: megszólalt az államtitkár az egészségügyet sújtó rendszerkrízisről
Takács Péter közölte, hogy mik a fejlemények.
Visszafelé sültek el Trump vámjai: 7500 munkahely már eltűnt
Michigan kormányzója prezentációval próbálta meggyőzni Trumpot.
A Közel-Kelet középhatalma szervezkedik már Izrael ellen
Az egész arab világgal hoznának létre egységfrontot Gáza miatt.
Kigyulladt mozdony miatt bénult le a balatoni fővonal
Pótlóbusz szállítja majd tovább az utasokat.
Lakáskatasztrófa érik a piramisok árnyékában: a bérleti díjak hétszeresére nőhetnek, tömegek maradhatnak fedél nélkül
Lakhatási válság és igazságszolgáltatás között billeg a mérleg.
Máris látszik a devizakötvények hatása, megugrott Magyarország külföldi adóssága
Megbolygatta a számokat a hatalmas kötvénykibocsátás.
50 százalékos vámok miatt fordul szembe Amerika két legnagyobb szövetségesével a BRICS
India és Kína közeledik egymáshoz Trump kereskedelmi háborúja miatt.
Olyan járvány tört ki Kínában, hogy már a Covid-19-helyzetet idézi
Hatalmas erőket vetnek be a betegség megfékezésére.
Jönnek a karbonvám (CBAM) felszólítások - közeleg a szankciók ideje
Bár a karbonvámról (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) szóló rendelet több mint másfél éve hatályban van, a tapasztalatok szerint a magyarországi importőrök jelentős része még mindi
Amikor a vágy titokzatos tárgya már nem a Mona Lisa...(Egyáltalán: ki az a Mona Lisa?)
Igazolt tény, hogy a műtárgypiac rezisztens a válságokra, az aukciók tendenciája a folyamatos erősödés. A millenniumi generáció viszont nem befektetésként tekint a műtárgyakra. Zentai Péte
Robert Half - elemzés
Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép
Aki fejben nyugdíjba megy, az leépül - Megnyílik az egyik legkülönlegesebb alapunk
A HOLD-as üzletpolitika szerinti hároméves türelmi idő után megnyílt a nagyközönségnek a Palomar Alap, az egyik legkülönlegesebb alapunk. A Palomarban olyan eszközök, árupiaci- és kamatterm
Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk Bár a 3%-os kamattal elérhető Otthon Start hitel kondíciója fix, a hitelbírálati szabályok
Robbanásszerű növekedés a hazai energiatárolásban
A MAVIR adatai szerint a magyar villamosenergia-rendszer akkumulátoros energiatárolási kapacitása 2025. május 1-jén elérte a 73,2 MW-ot. Ez óriási előrelépés ahhoz képest
Milyen devizában vegyem meg az ETF-et?
Ez a kérdés nagyon gyakran hangzik el befektetői körökben, a válasz pedig az, hogy abban, amiben a legegyszerűbb/legkevesebb tranzakciós költséggel jár.* Hiszen végeredményben teljesen mindegy
Mesterséges intelligencia - tovább növelheti a Nyugat dominanciáját -
Felerősítheti-e a Globális Észak kulturális dominanciáját az, ha a nagy nyelvi modellek legtöbbje angol nyelvű, a nyugati értékrendet tükröző anyagokra épül.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Példa nélküli félév a régió tőzsdéin – hol van még jó beszálló?
A lengyel, a cseh, a román és a magyar piac is felértékelődésen ment keresztül.