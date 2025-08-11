  • Megjelenítés
Gigantikus görög bankbiznisz a láthatáron, más nyakába akasztják a kockázatot
Gigantikus görög bankbiznisz a láthatáron, más nyakába akasztják a kockázatot

A görög Alpha Bank 1,2 milliárd eurós hitelportfólióra tervez jelentős kockázatátruházási (SRT) ügyletet végrehajtani az UniCredit támogatásával – írja a Bloomberg.

A görög Alpha Bank SA megkezdte egy vállalati hitelportfólióhoz kapcsolódó jelentős kockázatátruházási ügylet (synthetic risk transfer, SRT) értékesítési folyamatát. A referenciaportfólió mérete körülbelül 1,2 milliárd euró – közölték bennfentes források.

Az ügyletet az UniCredit SpA tanácsadóként segíti, amely nemrégiben mintegy 20%-ra növelte részesedését az athéni székhelyű bankban.

A potenciális ügylet még korai szakaszban van, a feltételekről még folynak az egyeztetések a befektetőkkel. Az Alpha Bank és az UniCredit képviselői nem kívánták kommentálni a sajtóértesülést.

A SRT-k lehetővé teszik a pénzintézetek számára, hogy biztosítsák hiteleiket nemfizetés ellen, hitelhez kapcsolt értékpapírok befektetőknek történő értékesítésével. Ezek a tranzakciók segítik a bankokat szolvenciájuk javításában és a szabályozói követelményekhez szükséges tőke felszabadításában, így növelve mozgásterüket új hitelezési vagy felvásárlási tevékenységekhez.

Az Alpha Bank a múlt héten jelentette be, hogy megállapodást kötött az AXIA Ventures megvásárlásáról, amelyet összevonnak a bank befektetési szolgáltatási és befektetési banki részlegeivel. Nemrégiben fejezte be a FlexFin Ltd 100%-os részesedésének megszerzését is, amely kis- és középvállalkozások finanszírozására szakosodott.

Az UniCredit és az Alpha Bank kapcsolata 2023-ra nyúlik vissza, amikor az olasz bank mintegy 9%-os részesedést vásárolt a görög kormánytól, valamint többségi részesedést szerzett az Alpha Bank romániai leányvállalatában. Május végén az UniCredit megduplázta részesedését, és jelezte, hogy a további részvények fizikai tulajdonjogát akkor veszi át, amikor megkapja a szabályozói jóváhagyást akár 29,9%-os részesedés birtoklásához.

A globális SRT-piac a következő két évben évente átlagosan 11%-kal bővülhet egy nemrégiben készült Bloomberg Intelligence felmérés szerint. Számos bank, köztük a KBC Group, UBS Group, Natixis, Caixabank, Aareal Bank, Erste Group Bank, Standard Chartered és ING Groep jelenleg is hasonló ügyletekről tárgyal vagy véglegesíti azokat.

