Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol

Portfolio
Már hallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása, amelynek első részében a Mol és az OTP gyorsjelentéseivel foglalkoztunk, és a mélyére néztünk a legfrissebb számoknak, amelyek fogódzót jelenthetnek a befektetők számára, hogy vételben vagy eladásban gondolkodjanak. A témáról Nagy Viktor, a Portfolio vezető elemzője beszélt. A műsor második felében az uniós AI Act kapta a fókuszt, az Európai Bizottság ugyanis részben elhalasztaná a világon legszigorúbb AI-szabályozásának hatályba lépését, miután az Egyesült Államok és a nagy technológiai cégek intenzív nyomást gyakoroltak Brüsszelre. A döntés hátteréről és a hazai cégek AI Actből fakadó esetleges kötelezettségeiről is kérdeztük Petrányi Dórát, a CMS közép-kelet-európai régióért felelős ügyvezető igazgatóját.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Jelentett a Mol és OTP is: venni vagy nem venni? − (02:26)
  • EU AI Act: haladék a Big Technek − (14:15)
  • Tőkepiaci kitekintő − (25:44)

