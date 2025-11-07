Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

Intro − (00:00)

Jelentett a Mol és OTP is: venni vagy nem venni? − (02:26)

EU AI Act: haladék a Big Technek − (14:15)

Tőkepiaci kitekintő − (25:44)

