A kötvényesek benézték azt, amit a részvényesek nem

Portfolio
Az év elején – közvetlenül Donald Trump amerikai elnök 2024. novemberi győzelme után – sok befektető arra készült, hogy az amerikai adósságpiac „felborul”, a 10 éves hozam pedig elszáll. Ehhez képest ma nagyjából 4% körül ingadozik. Mit nézett be a piac? Ez nem csak utólagos okoskodás, hanem egy kiváló példája annak, hogy mennyire el tudja vonni a figyelmet a helyes döntéstől, ha az emberek téves narratíváknak esnek rabul.
Az idei év egyik legnagyobb sztorija, hogy a kötvényesek mennyire benézték Trump elnökségét. Pedig általában a kötvényesek kicsit habarabb észreveszik mire kell figyelni, mint a részvényesek.

Idén a kulcsfontosságú kérdésekben a részvényesek okosabbak voltak. Ez viszont nem csak elméleti fejtegetés, hanem a jövőre nézve is nagyon fontos üzenete van.

Ismerni kell a játékszabályokat és a valóban fontos mozgatórugókra kell koncentrálni.

