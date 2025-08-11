Ráeresztették az AI-t a mobilokra, egyetlen gombnyomásra lebuknak a csalók

Az ausztrál pénzintézet által kifejlesztett új eszköz
lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy ellenőrizhessék a gyanús SMS-eket.
Emellett a bank mobilalkalmazásában egy olyan új funkciót is bevezetett, amely csökkenti az online kártyás tranzakciók jóváhagyásához szükséges egyszer használatos kódok használatát.
Az új mesterséges intelligencia alapú pilot program révén a Truyu digitális személyazonosság-védelmi alkalmazás felhasználói feltölthetik a gyanús SMS-ekről készült képernyőképeket, amelyeket a CommBank Scam Checker eszköze azonnal elemez.
Melanie Hayden, a Truyu ügyvezető igazgatója szerint a Scam Checker a mesterséges intelligenciát és a CommBank csalásokkal kapcsolatos adatbázisát kombinálja, ami rendkívül hatékony megoldást eredményez. Az alkalmazás nemcsak a felhasználót védi, hanem a feltöltött információk révén másokat is segít a csalások elleni védekezésben.
A Truyu közel valós időben figyelmezteti a felhasználókat, ha személyazonosságukat nagy kereskedőknél - például bankoknál vagy telekommunikációs cégeknél - használják, vagy ha személyes adataik adatvédelmi incidens során kerülnek nyilvánosságra.
A CommBank alkalmazás eszközfelismerést is használ, ami további védelmet nyújt a fiókok illetéktelen átvétele ellen. Az új csalásvédelmi funkciók bevezetése mellett a bank arról számolt be, hogy 76%-kal csökkentek az ügyfeleket érintő csalások okozta veszteségek a 2023 első félévi csúcshoz képest. A pénzintézet közlése szerint idén 900 millió dollárt fektet be kibervédelmi rendszereinek további megerősítésére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
