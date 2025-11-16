Figyelmeztetés érkezett Magyarországról, pillanatok alatt történnek drámai változások

Az elmúlt évtizedekben egyre inkább előtérbe kerülő globális értékláncok miatt a hagyományos exportstatisztikák már nem tükrözik pontosan a gazdaságok versenyképességét és külkereskedelmi teljesítményét. A külföldön értékesített termékek előállításához ugyanis gyakran jelentős mennyiségű importált nyersanyag és alkatrész szükséges, így az export egy része valójában nem hazai hozzáadott értéket képvisel. De vajon hogyan alakult az exportált hozzáadott érték mértéke Magyarországon? Milyen tényezők állnak a megfigyelhető drámai változások háttérben?

Miért nem mond el mindent a hagyományos export?

Az elmúlt évtizedekben a külkereskedelem szerepe látványosan nőtt, a világ GDP-jéhez viszonyítva az országok egyre többet kereskednek egymással (erről korábban már részletesebben írtam egy elemzést). Magyarország esetében a nyitottság különösen nagy, az export értéke a GDP 80%-át is meghaladja. A globális értékesítés jelentőségét jól mutatja, hogy az utóbbi évek gyengébb növekedésében a kivitel visszaesése is szerepet játszott, elsősorban a járműipar és az akkumulátoripar gyengélkedése miatt. Az export teljesítménye tehát alapvetően meghatározza a magyar jövedelmeket és a munkaerőpiac helyzetét.

A magas export mellett az import szerepe is felértékelődött. A vállalatok versenyképességéhez gyakran szükség van külföldről származó nyersanyagokra és alkatrészekre, amelyek jobb minőséget, stabil ellátást és erősebb beszállítói versenyt biztosítanak. Ez azonban azt jelenti, hogy az exportált termékek előállításához egyre több külföldi input szükséges, így az exportból származó jövedelem egyre kisebb része marad az országhatárokon belül. Nem véletlen, hogy sokszor felmerül: a forint gyengítése valóban ösztönzi-e a növekedést, ha az export importtartalma magas? A válasz: jóval korlátozottabban.

A bruttó export mutatói ezért torz képet adnak a gazdaság teljesítményéről. Különösen igaz ez akkor, ha az exportban megtestesülő hazai hozzáadott érték aránya országonként jelentősen eltér. Éppen ezért az exportteljesítmény összehasonlításakor sokkal pontosabb mérce a hazai hozzáadott érték alapú vizsgálat.