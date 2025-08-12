  • Megjelenítés
Kijött a kormányrendelet az új állami bankról
Bank

Kijött a kormányrendelet az új állami bankról

Portfolio
Az éjjel megjelent a Magyar Közlönyben az a korábban társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet, amely az új állami bank, a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság (KTH Zrt.) működési kereteit megteremti.
A turisztikai bank célja Nagy Márton miniszter korábbi tájékoztatása szerint, hogy elősegítse az idegenforgalom további fejlődését. Február elején Nagy Márton elárulta azt is:

ősztől érkeznek az első turisztikai hitelprogramok, amelyre a Tourinform irodák hálózatán keresztül lesz lehetőség benyújtani az igényeket.

Lássuk a részleteket!

Az új bank, a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság (KTH Zrt.) nyújtja a hiteleket a turisztikai szektor szereplőinek, általánosságban a következő cégek tartoznak ide:

  • szálláshely-szolgáltatással,
  • vendéglátó üzlet üzemeltetéssel,
  • turisztikai attrakció üzemeltetéssel foglallkozó cégek.

A turisztikai térségek fejlesztéséhez nyújtott hitelek a jogszabálytervezet szerint az alábbi célokra vehetők igénybe:

  • ingatlanfejlesztés és -bővítés,
  • eszközfejlesztés és -bővítés,
  • fenntarthatóság fejlesztése,
  • munkaerőproblémák kezelése,
  • készletfenntartás,
  • értékesítés javítása,
  • digitalizáció elősegítése.

A felvehető hitelek forintalapúak lesznek, futamidejük nem haladhatja meg az 5 évet, éves kamatuk 3% lesz, összegük pedig a következőképpen alakulhat:

  • a KTH Start Hitelprogramok esetében a 10 millió forintot,
  • a KTH Midi Hitelprogramok esetében a 25 millió forintot,
  • a KTH Plusz Hitelprogramok esetében az 100 millió forintot.

A tervezet szerint a hitelekhez állami kezességvállalás is kapcsolódik majd, a KTH Zrt. által fizetendő kezességvállalási díj mértéke évi 2,0%.  

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

