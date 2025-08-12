Kijött a kormányrendelet az új állami bankról

Az éjjel megjelent a Magyar Közlönyben az a korábban társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet, amely az új állami bank, a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság (KTH Zrt.) működési kereteit megteremti.

Követeléskezelési trendek 2025 A Portfolio és az EOS közös szervezésű félnapos konferenciája a kintlévőség-kezelés egyik fontos hazai szakmai eseménye, amelyet immár 10. éve rendezünk meg. Idén szeptemberben is vezető szakértők adnak gyakorlatban hasznosítható pénzügyi-, jogi-, és technológiai tanácsokat a követeléskezelési folyamatok versenyképességének javítására.

A turisztikai bank célja Nagy Márton miniszter korábbi tájékoztatása szerint, hogy elősegítse az idegenforgalom további fejlődését. Február elején Nagy Márton elárulta azt is:

ősztől érkeznek az első turisztikai hitelprogramok, amelyre a Tourinform irodák hálózatán keresztül lesz lehetőség benyújtani az igényeket.

Lássuk a részleteket!

Az új bank, a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság (KTH Zrt.) nyújtja a hiteleket a turisztikai szektor szereplőinek, általánosságban a következő cégek tartoznak ide:

szálláshely-szolgáltatással,

vendéglátó üzlet üzemeltetéssel,

turisztikai attrakció üzemeltetéssel foglallkozó cégek.

A turisztikai térségek fejlesztéséhez nyújtott hitelek a jogszabálytervezet szerint az alábbi célokra vehetők igénybe:

ingatlanfejlesztés és -bővítés,

eszközfejlesztés és -bővítés,

fenntarthatóság fejlesztése,

munkaerőproblémák kezelése,

készletfenntartás,

értékesítés javítása,

digitalizáció elősegítése.

A felvehető hitelek forintalapúak lesznek, futamidejük nem haladhatja meg az 5 évet, éves kamatuk 3% lesz, összegük pedig a következőképpen alakulhat:

a KTH Start Hitelprogramok esetében a 10 millió forintot,

a KTH Midi Hitelprogramok esetében a 25 millió forintot,

a KTH Plusz Hitelprogramok esetében az 100 millió forintot.

A tervezet szerint a hitelekhez állami kezességvállalás is kapcsolódik majd, a KTH Zrt. által fizetendő kezességvállalási díj mértéke évi 2,0%.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images