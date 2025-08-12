  • Megjelenítés
Újabb nagybanknál vált elérhetővé a DÁP-azonosítás
Újabb nagybanknál vált elérhetővé a DÁP-azonosítás

Az MBH Bank augusztus 4-től elindította a Digitális Állampolgár mobilalkalmazáson alapuló azonosítást a netbank csatornáin - közölte a pénzintézet. A témáról szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön is, regisztráció és részletek itt!

A fejlesztés révén az ügyfelek akár jelszó megadása nélkül, a mobiltelefonjukra letöltött Digitális Állampolgár mobilalkalmazás segítségével léphetnek be a netbankjukba.

Megvan az első magyar bank, amelyik lehetővé teszi a DÁP-os belépést

A Digitális Állampolgárság Program (DÁP) azonosítási szolgáltatása az IdomSoft által fejlesztett mobilalkalmazáson keresztül teszi lehetővé az ügyfelek digitális, személyes megjelenés nélküli hitelesítését. Az MBH Bank több elektronikus lakossági ügyfélcsatornáján is elérhetővé tette a DÁP alapú bejelentkezést.

Az új funkció első használata során az ügyfeleknek össze kell kötniük a DÁP-profiljukat az MBH Bank internetbanki rendszereivel a Digitális Állampolgár mobilalkalmazásban történő QR-kódos azonosítás és a hagyományos – felhasználónév és jelszó alapú – hitelesítés egyszerre történő használatával.

Ezt követően a rendszer eltárolja az adatokat, így a későbbi belépések során már elegendő kizárólag a DÁP-azonosítás használata. A hagyományos bejelentkezési lehetőségek továbbra is elérhetők maradnak, az ügyfelek tehát szabadon választhatnak a belépési módok között.

Lejárt a határidő, egyelőre csak tíz szolgáltató élesítette a kormány új digitális azonosítását

Címlapkép forrása: Portfolio

