Újabb nagybanknál vált elérhetővé a DÁP-azonosítás

A fejlesztés révén az ügyfelek akár jelszó megadása nélkül, a mobiltelefonjukra letöltött Digitális Állampolgár mobilalkalmazás segítségével léphetnek be a netbankjukba.
A Digitális Állampolgárság Program (DÁP) azonosítási szolgáltatása az IdomSoft által fejlesztett mobilalkalmazáson keresztül teszi lehetővé az ügyfelek digitális, személyes megjelenés nélküli hitelesítését. Az MBH Bank több elektronikus lakossági ügyfélcsatornáján is elérhetővé tette a DÁP alapú bejelentkezést.
Az új funkció első használata során az ügyfeleknek össze kell kötniük a DÁP-profiljukat az MBH Bank internetbanki rendszereivel a Digitális Állampolgár mobilalkalmazásban történő QR-kódos azonosítás és a hagyományos – felhasználónév és jelszó alapú – hitelesítés egyszerre történő használatával.
Ezt követően a rendszer eltárolja az adatokat, így a későbbi belépések során már elegendő kizárólag a DÁP-azonosítás használata. A hagyományos bejelentkezési lehetőségek továbbra is elérhetők maradnak, az ügyfelek tehát szabadon választhatnak a belépési módok között.
Címlapkép forrása: Portfolio
Újabb fapados légitársaság mehet csődbe, már a tartalék hajtóműveket értékesítenék
Súlyos készpénzhiány lépett fel.
Kijött a kormányrendelet az új állami bankról
Jön a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont.
Rossz hír érkezett Romániából
Egyre gyorsabban nőnek az árak.
Ingatlanpiaci elemzőt keres a Portfolio, jelentkezz hozzánk!
Rengeteg tanulási és fejlődési lehetőséggel várunk.
Teljes káosz a szivar fővárosában: ismét összeomlott a karibi ország energiahálózata
Lassan hozzá kell szoknia a lakosságnak.
A GM visszatér az önvezető autók fejlesztéséhez a súlyos robotaxi-baleset után
Biztonsági sofőrökkel tesztelik a jövő önvezető technológiáját.
Lassul az állampapírok rohama, de a FixMÁP és BMÁP még mindig tarol
Keverik a kártyákat a lakossági befektetők.
Ötéves rekord dőlt meg az ingatlanpiacon, szinte a semmiből tűnnek elő a fiatal vevők
Felrobbantotta a piacot az Otthon Start Program.
Egyszerűsített foglalkoztatás 2025: változások és legfontosabb tudnivalók
Az egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) továbbra is népszerű forma a szezonális és alkalmi munkavégzések során, különösen a mezőgazdaságban, a turizmusban vagy például a filmipari statiszt
Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel? A 3%-os kamatozású Otthon Start Program sokak számára vonzó lehetőség az otthonteremtésre, de felm
Top 10 osztalék részvény - 2025. augusztus
Augusztus negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Amikor a vágy titokzatos tárgya már nem a Mona Lisa...(Egyáltalán: ki az a Mona Lisa?)
Igazolt tény, hogy a műtárgypiac rezisztens a válságokra, az aukciók tendenciája a folyamatos erősödés. A millenniumi generáció viszont nem befektetésként tekint a műtárgyakra. Zentai Péte
Robert Half - elemzés
Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép
Aki fejben nyugdíjba megy, az leépül - Megnyílik az egyik legkülönlegesebb alapunk
A HOLD-as üzletpolitika szerinti hároméves türelmi idő után megnyílt a nagyközönségnek a Palomar Alap, az egyik legkülönlegesebb alapunk. A Palomarban olyan eszközök, árupiaci- és kamatterm
Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk Bár a 3%-os kamattal elérhető Otthon Start hitel kondíciója fix, a hitelbírálati szabályok
Robbanásszerű növekedés a hazai energiatárolásban
A MAVIR adatai szerint a magyar villamosenergia-rendszer akkumulátoros energiatárolási kapacitása 2025. május 1-jén elérte a 73,2 MW-ot. Ez óriási előrelépés ahhoz képest
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.