Egy ekkora megatrendnél csak ritkán adódik ilyen lehetőség - Mutatjuk, hogyan nyerhetsz vele!

Heteken belül békecsúcsot rendeznek Budapesten. Donald Trump és Vlagyimir Putyin haznánkba érkezésének hírére a befektetők is elkezdtek mozgolódni: ennek köszönhetően pedig máris úgy tűnik, hogy a piac elkezdett átárazni több szektort is. Adódhatnak jó beszállók, de van egy szektor, melyben most hosszú távon is nagy pénz rejlik a történelmi eseményhez közeledve. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Múlt csütörtökön jelentette be Donald Trump, hogy Budapesten fog tárgyalni Vlagyimir Putyinnal, a találkozóra pedig a várakozások szerint két héten belül sor is fog kerülni.

Noha rengeteg a bizonytalanság és a kérdőjel azzal kapcsolatban, hogy sikerülhet-e érdemi, kétoldalú előrelépést, megállapodást elérni (lévén, hogy Volidimir Zelenszkij ukrán elnököt meg sem hívták),

a piacok azonban máris reagálnak arra, hogy érdemben megnőtt a béke esélye, ebben pedig most nagy pénz rejlik.

