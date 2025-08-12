Változás jön az Ersténél: egyes mobilokon nem lehet majd használni a mobilbankot

A pénzintézet közölte: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) iránymutatása és a nemzetközi biztonsági ajánlások alapján a banki alkalmazások használata nem ajánlott olyan mobiltelefonokon, amelyek operációs rendszere módosított – azaz jailbreakelt vagy rootolt. Ezek a készülékek megkerülik a gyártók által beépített biztonsági védelmeket, így fokozottan ki vannak téve adatlopásnak, kártékony programoknak és más visszaéléseknek. A banki alkalmazások – köztük a George App – érzékeny pénzügyi adatokat kezelnek, ezért kiemelten fontos, hogy csak megbízható, gyári állapotú eszközökön használják.

A bank hoozzátette: a módosított rendszerű telefonokon a George App működése biztonsági kockázatot jelenthet az ügyfelek számára, ezért a George App használatával kapcsolatban az alábbi változások várhatók:

2025. október 13-tól a George App nem aktiválható olyan készülékeken, amelyek operációs rendszere módosított (jailbreakelt/rootolt).

a George App nem aktiválható olyan készülékeken, amelyek operációs rendszere módosított (jailbreakelt/rootolt). 2025. december 31-től az ilyen eszközöket kizárjuk a George App használatából, így sem belépni, sem műveleteket jóváhagyni, aláírni vagy bármilyen módon használni nem lehet az alkalmazást.

Azt tanácsolják, ha valaki a bank ügyfeleként jelenleg módosított rendszerű készüléken használja a George Appot, mielőbb váltson gyári állapotú telefonra, és arra töltse le az alkalmazást.

Portfolio Banking Technology 2025 A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images