Jönnek a Minősített Vállalati Hitelek, az MKIK is támogatja a népszerűsítésüket
A Magyar Nemzeti Bank a banki verseny erősítése érdekében indította el a Minősített Vállalati Hitel minősítést, amelynek célja, hogy a kis- és középvállalkozások gyorsan és kedvező feltételekkel juthassanak forint alapú hitelhez a beruházásaikhoz – ismertette Varga Mihály, miután hivatalában fogadta Nagy Eleket, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökét. Az egyeztetésen Nagy Elek megerősítette, hogy a Kamara támogatni fogja a Minősített Vállalati Hitel népszerűsítését a vállalkozások körében.

Varga Mihály elmondta: a jegybank több körben folytatott egyeztetéseket a Magyar Bankszövetséggel a vállalati hitelezési aktivitás piaci alapú élénkítése kapcsán, különös tekintettel a kkv-szektorra.

A Magyar Nemzeti Bank a korábban alkalmazott Minősített Fogyasztóbarát termékek mintájára, 2025. augusztus 1-jétől elérhetővé tette a Minősített Vállalati Hitel (MVH) minősítést.

A megjelölést azok a beruházási célú vállalati hiteltermékek nyerhetik el, amelyek a jegybank által meghatározott feltételeknek megfelelő forint alapú hitelt nyújtanak – fejtette ki a jegybankelnök. V

Varga Mihály hozzátette: a pályázatok elbírálását követően akár már szeptembertől elérhetővé válhatnak a vállalkozások számára a Minősített Vállalati Hitelek, amelyek tartósan a piaci gyakorlat részévé válhatnak, széles körben támogatva beruházási céljaikat.

A Magyar Nemzeti Bank és a Kamara elnöke egyetértettek abban, hogy a turbulens világgazdasági környezetben a hazai kisvállalkozások támogatása kulcsfontosságú feladat, amelynek egyik újabb eszköze lehet a Minősített Vállalati Hitel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

