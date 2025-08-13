  • Megjelenítés
Otthon Start Program: az elsöprő érdeklődés miatt már a mesterséges intelligenciát is beveti egy bank
Bank

Otthon Start Program: az elsöprő érdeklődés miatt már a mesterséges intelligenciát is beveti egy bank

Portfolio
Néhány nap alatt kétezernél is többen kalkuláltak és több százan iratkoztak fel a Gránit Bank Otthon Start oldalán, hogy elkezdhessék az egyeztetést a szeptembertől induló támogatott lakáshitel igényléséről. Mától a tájékoztatásba bekapcsolódik a Bank virtuális ügyintézője is. Az banki AI-forradalomról szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön is, regisztráció és részletek itt!
Portfolio Banking Technology 2025
A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A Gránit Banknál is dinamikusan nő az érdeklődők száma a szeptembertől induló Otthon Start Lakáshitel iránt. Közel ezren keresik fel naponta az ügyféltájékoztatáshoz létrehozott Otthon Start oldalt. Néhány nap alatt pedig a további egyeztetésekhez feliratkozók száma is több százat ért el.

A bank generatív AI alapú chatbotja 2024 novemberi indulása óta már több mint 25 ezer ügyfélkérdésre válaszolt apénzintézet termékeivel kapcsolatban, mostantól pedig az új fix 3%-os kamatozású támogatott hitelprogram kapcsán is rendelkezésre áll. A programra regisztrált és a személyes beszélgetést választó ügyfeleket pedig a bank tanácsadói hívják vissza.

A chatbot már megismerte az új támogatási program részleteit, és a jogszabály esetleges változásával is lépést tart majd

– erősítette meg Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője. 

Jendrolovics Péter
Gránit Bank, vezérigazgató-helyettes
Jendrolovics Péter 2018 óta irányítja a Gránit Bank lakossági divízióját, 2021 decemberétől vezérigazgató-helyettesként. Irányítása alatt a lakossági terület minden évben kétszámjegyű növekedést ért e
Tovább
Jendrolovics Péter 2018 óta irányítja a Gránit Bank lakossági divízióját, 2021 decemberétől vezérigazgató-helyettesként. Irányítása alatt a lakossági terület minden évben kétszámjegyű növekedést ért e Tovább

Az Otthon Start Programban igényelhető hitel feltételeit, részleteit az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

otthonstart01
Portfolio Banking Technology 2025
A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés
Kapcsolódó cikkünk

Az Otthon Start megoldja a lakáspiac évtizedes tragédiáját? A vevők örülnének a legjobban!

Ezek a tényezők gátolják a budapesti barnamezős területekben rejlő potenciál kiaknázását

Meglepő fordulatok az albérleteknél

Ötéves rekord dőlt meg az ingatlanpiacon, szinte a semmiből tűnnek elő a fiatal vevők

Megjelent a várva várt kormányrendelet az Otthon Start Programról

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Keddi agymenés

A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
GettyImages-170652637-aláírás-dokumentum-együttműködés-iroda-laptop-megállapodás-szerződés-tárgyalás-üzlet-vállalkozás
Bank
Jönnek a Minősített Vállalati Hitelek, az MKIK is támogatja a népszerűsítésüket
Pénzcentrum
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt tényleg meglépik: klímaválság sem kell hozzá
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility