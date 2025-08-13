Otthon Start Program: az elsöprő érdeklődés miatt már a mesterséges intelligenciát is beveti egy bank

Portfolio Banking Technology 2025 A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A Gránit Banknál is dinamikusan nő az érdeklődők száma a szeptembertől induló Otthon Start Lakáshitel iránt. Közel ezren keresik fel naponta az ügyféltájékoztatáshoz létrehozott Otthon Start oldalt. Néhány nap alatt pedig a további egyeztetésekhez feliratkozók száma is több százat ért el.

A bank generatív AI alapú chatbotja 2024 novemberi indulása óta már több mint 25 ezer ügyfélkérdésre válaszolt apénzintézet termékeivel kapcsolatban, mostantól pedig az új fix 3%-os kamatozású támogatott hitelprogram kapcsán is rendelkezésre áll. A programra regisztrált és a személyes beszélgetést választó ügyfeleket pedig a bank tanácsadói hívják vissza.

A chatbot már megismerte az új támogatási program részleteit, és a jogszabály esetleges változásával is lépést tart majd

– erősítette meg Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője.

– erősítette meg Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője.

Az Otthon Start Programban igényelhető hitel feltételeit, részleteit az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

