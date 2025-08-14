Érik a puccs az egyik európai sztárfintechnél, kiakadtak a befektetők

Portfolio Banking Technology 2025 A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A BaFin a 2024 negyedik negyedévében végzett rendkívüli vizsgálat után egy hosszú „hiánylistát” állított össze:

nem megfelelő üzleti szervezet,

csalásmegelőzési és kockázatkezelési hiányosságok,

gyenge korai kockázatészlelés és nem kellően független, nem elég hatékony belső ellenőrzés.

A felügyelet – egy júliusi meghallgatáson jelzett álláspont szerint –

jelenleg nem tartja az N26-ot alkalmasnak a további ügyfélnövekedés biztonságos kezelésére, és két vezető figyelmeztetésének lehetőségét is mérlegeli.

2021 novemberében a BaFin havi 50 ezer új ügyfélre korlátozta a felvételt, mert a fintech túlságosan gyorsan nőtt a kontrollfolyamatok megerősítése nélkül; a limitet 2024 júniusában ugyan feloldották, de az új audit ismét komoly hiányokat tárt fel.

Időközben a versenytársak előztek: a Revolut 60 millió, a Trade Republic 8 millió ügyfelet jelentett, míg az N26 „bevételszempontból releváns” ügyfeleinek száma 2024 végén kb. 4,8 millió volt.

Az N26 a 2024-es jelentésében vállalta a kockázatkezelési hibák felszámolását 2026. március 31-ig, tréningekkel és a kockázati kultúra felügyeletének javításával; a felügyelet azonban – bennfentesek szerint – ezeket eddig nem tartja elégségesnek, és még a túl magas marketingbüdzsét is kifogásolja.

Személyi fronton több forgatókönyv van napirenden: Tayenthal ideiglenesen maradna CEO, amíg megtalálják az utódját, Stalf pedig a felügyelőbizottságba ülhetne át – amihez a BaFin jóváhagyása szükséges.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images