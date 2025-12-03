  • Megjelenítés
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon

Különleges helyszínről, kihelyezett stúdiónkból, a siófoki Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezik a Checklist december 3-án: dübörög a magyar agrárgazdaság meghatározó évzáró rendezvénye - három nap alatt mintegy 2000 résztvevővel, 180 előadóval.

Mai adásunkban a magyar agrárium két ismert szakértőjével beszélgetünk: Hollósi Dáviddal, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletág ügyvezető igazgatójával és Éder Tamással, a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének elnökével - agrártámogatásokról, élelmiszeriparról, termelőkről és feldolgozókról, a teljes termék pályáról, az élelmiszerek árának alakulásáról, a magyar agrárium 2025-ös évéről, a következő hónapok meghatározó kérdéseiről, és arról, miért okozza a túl széles termékskála azt, hogy nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon.

Az interjúkat Braunmüller Lajos és Nagy Bálint, az Agrárszektor munkatársai készítették.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Hollósi Dávid a magyar agrárium szerkezeti problémáiról − (01:07)
  • Éder Tamás az élelmiszerek áráról − (15:50)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

További epizódok
